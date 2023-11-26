西拉雅趣飛車今登場！穿白衣入園享優惠　草原市集玩「巨型氣墊」

▲2023西拉雅趣飛車今（26）日登場。（圖／觀光署）

記者李宜秦／台北報導

2023西拉雅趣飛車今（26）日登場，今年特別推出「十周年限定X加碼抽」，只要穿著富有「仙境西拉雅」意象的白色衣著入園，除了門票優惠每人150元，更有機會將日式LOWYA野餐風格拋帳帶回家，另有舉辦草原市集，現場還有竹筒踩高蹺以及巨型氣墊樂園，非常適合親子同樂。

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處表示，飛車賽事在今年加入了新血，包括知名企業Kia、春芳號、迪卡儂以及小北百貨都參與了此次戰局，另外獨立樂團FORMOZA也帶來觀眾時下喜愛的演出。

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而草原市集邀請到網紅店家「蜷尾家」及知名餐車「糖伯伯」等，同時間還有知名車商Subaru、Kia及義大利電動車蘭美達展示亮麗車款，走馬瀨農場的大片草原上將充滿精彩的表演以及遊樂設施，現場還將提供各式免費遊具如趣味充氣毛毛蟲、復古竹筒踩高蹺以及巨型氣墊樂園讓親子遊玩，並邀請到「小丑氣球」於中場演出。

▲▼2023西拉雅趣飛車現場活動眾多，非常適合親子同樂。（圖／觀光署）

為給予民眾舒適輕鬆的遊玩體驗，現場除擺設了大受好評的立食區，還有遮陽帳可提供免費借用，讓喜愛表演以及逛市集的朋友都能以悠閒愜意的態度玩賞西拉雅趣飛車活動。

為迎接十周年趣飛車的盛大慶典，今年邀請到眾多西拉雅人氣吉祥物，如達卡浪、莎韻、走馬瀨農場-瀨瀨、烏山頭水庫-烏嘎嘎、大埔鄉公所-老鷹哥及山豬妹等一同為活動及賽事打氣，草原上也特別打造具紀念意義的「時光廊道」，讓歷屆參賽者與觀眾一同回憶過去九年的美好片段。

現場只要至飛車比賽及時光廊道現場打卡，即可獲得限量的「十周年限定紀念胸章」，憑此胸章於市集攤販消費可立刻折抵5元。