每月砸4.4萬租屋！情侶身體狂出問題　一查才知「喝的全是馬桶水」

▲譚男與女友每月花4.4萬元租屋，沒想到半年以來洗澡水、飲用水全是馬桶水。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

沒繳水費還有水能用，千萬要注意！大陸北京一對情侶在外租屋，不過長時間沒繳水費，卻仍有水可用，仔細檢查之後才發現，原來平時用來洗菜、洗澡的水都是馬桶汙水，讓情侶倆瞬間感到反胃。對此，租賃公司則幫忙修復問題，但沒有道歉，雙方仍在協調當中。

綜合陸媒報導，譚姓男子5月間與女友租房，找上了知名的自如租賃公司，以每月1萬元（人民幣，下同，約新台幣4.4萬元）的價格，承租了這間房屋。

不過，入住以後2人身體狀況不斷，譚男開始掉頭髮、長痘痘，女友則是有咳嗽、胸悶等症狀，體檢後許多數值都不正常。此外，由於入住了約半年，譚男從來沒繳過水費，卻仍有水可用，讓他感到十分詭異，於是上樓查看水表。

沒想到，譚男檢查後發現，自來水表不會轉動，但只要一打開租屋處的水龍頭，中水表就會開始轉動，聯繫了自如的維修工人來檢查，才發現馬桶水管多了一根管子，且直接連上了自來水管，導致自來水管與中水管混流。

▲譚男住了才發現，原來平常喝的水竟是沖馬桶用的水。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



聽完這件事以後，譚男感到十分震撼，沒想到平時用來洗澡、洗菜、飲用的水，竟然是用來沖馬桶、灌溉、清洗汽機車的水。對此，自如租賃公司則表示，現在已經將管道維修好，但這是屋主自行改造的，與他們沒有關係。

對此，河南澤槿律師事務所主任付建表示，依據《民法典》當中的規定，出租人應當履行租賃物的維修義務，自如作為房屋租賃企業，有義務對出租房屋進行審核，確保房屋及設施安全、合法。

付建指出，在這起案件當中，自如沒有發現馬桶水與自來水混流，沒有履行合約所約定的義務，顯然沒有盡到審核管理的責任，導致租戶引用了半年的混流水，造成租戶損失，因此存在一定的過錯，應該配合租戶解決問題，並陪同就醫檢查、承擔相應的法律責任。

至於「中水」是什麼意思？依據相關定義，依據水質的好壞，可以將水資源分為上水、中水與下水，其中自來水也被稱為「上水」，是平時拿來飲用、淋浴的乾淨水。

而「下水」是使用過以後變成髒污的水，包含雨水、家庭汙水以及事業廢水等。「中水」的等級則是介於下水與上水之間，又被稱為「回收水」，不能拿來飲用，通常用途也是「非接觸用水」，不會直接接觸人體，會被拿來澆花、沖馬桶及洗車，若長時間與身體接觸，可能會產生刺激性。