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5天連5起「送肉粽」！彰化大村鄉今晚10點送煞　詳細路線曝光

▲彰化線西今天深夜送肉粽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化大村鄉今天深夜送肉粽。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉送煞，村長賴錫應貼出公告，是一名中年男子日前厭世輕生，今日已經出殯，家屬為了亡者安息，祈求平安，今天晚上將舉行送煞科儀，行經路線沿著大排送到鹿港出海，這也是自20日以來的第5場送煞儀式，村長請民眾在送煞過程中迴避、切勿打擾，請多加配合。

繼20日北斗送肉粽後，和美、花壇、埔心22日晚間同時舉辦「送肉粽」儀式，昨日花壇又有一起厭世事件，送煞日期及行進路線不公布，今天晚上大村鄉送煞，村長詳實公告後，讓村民安心不少。

「送肉粽」是彰化沿海鄉鎮的喪葬習俗，又稱送煞或喫麵線，傳說是怕自縊的死者怨氣太重、會找替死鬼，所以必須由當地廟宇舉辦法會，將死者煞氣及所用繩索送到海邊燒掉；而之所以稱為「肉粽」，是因為端午節製作的肉粽多以細繩捆綁懸吊在牆壁上，因此暗喻上吊，演變到近年，一般厭世輕生案件，則另以「送煞」作為辨別舉辦。

其間也曾有法師將煞送不走、送到一半又返回，還有送煞到半路車子拋錨，也曾爆發收費、或因噪音問題報警，也曾經發生有直播主闖入喪家，被依刑法送辦，種種光怪陸離的情形出現，到底要不要舉辦或是公布路線，更是引發輿論爭相議論。

對此彰化市長林世賢呼籲民眾民眾切勿迷信，不要再以「送肉粽」引發地方恐慌，以平常心誦經超度儀式即可。

▲彰化大村今天深夜送肉粽。（圖／翻攝自臉書大村人）

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