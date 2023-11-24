快訊／白河165縣道馬稠後里甘宅段小客車疑自撞電線桿　1死1重傷

▲一輛休旅車24日上午於嘉義往白河165縣道馬稠後里甘宅段，不知何故自撞電線桿，造成73歲姓駕駛傷重送醫不治，另69歲魏姓女子右大腿骨折送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

一輛休旅車24日上午10時40分許，於嘉義往白河165縣道馬稠後里甘宅段，不知何故自撞電線桿，造成73歲姓駕駛傷重送醫不治，另69歲魏姓女子，右大腿骨折，但意識清醒，由東山消防分隊救護人員進行骨折固定及包紮止血並將患者送往柳營奇美醫院，肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

台南市消防局119勤務中心據報，嘉義往白河165縣道馬稠後里甘宅段，有1部休旅車不知何故自撞電線桿，車上有1男1女受傷，119馬上出動東山及白河分隊救護車前往搶救。

救護人員到場發現73歲游姓駕駛人已OHCA無生命跡象，由現場民眾先行救出在路邊進行CPR，救護人員經初步評估判定現場為多重傷病患，救護人員於現場接手進行CPR及AED等創傷救護流程，並由高級救護員，架設自動心肺復甦機、協助打上4支強心針，送達柳營奇美醫院急救，惟最後仍因傷重宣告不治身亡。

另一名女性69歲魏姓患者右大腿骨折，但意識清醒，交由東山分隊救護人員進行骨折固定及包紮止血，並將患者送往柳營奇美醫院。相關肇事案情及原因，仍待警方調查釐清中。