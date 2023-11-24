醉少年闖高級社區全裸「打手槍」！員警到場他繼續「男」言之隱

▲三峽一名少年日前酒醉闖入社區並對著警衛自瀆，被警方帶回偵辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

新北市三峽區16日發生離譜性騷擾案件，一名少年喝醉酒後闖入某高級社區，警衛好心讓他在椅子上休息，少年竟當眾脫衣，全裸對著警衛「打手槍」，警衛嚇得報警，而三峽分局員警到場後他還持續自瀆，最終射精在地板上才停止，警方則將少年帶回偵辦，全案依性騷擾罪嫌偵辦。

根據監視器畫面，少年原本在社區椅子上休息，凌晨卻突然起身，走到櫃檯開始脫上衣和褲子，接著彎腰開始對著櫃檯自瀆，警衛當下飽受驚嚇，立刻逃出櫃台並報警。

員警到場時，少年的手上動作並沒有停止，直到將嘉明射在櫃檯地板才緩緩穿回衣物，警方則將他帶回派出所，警衛則對他提出性騷擾告訴，全案依法偵辦。

據了解，少年並非該社區住戶，當日酒醉後闖入，保全好心讓他在大廳椅子上休息，沒想到竟做出脫序行為，而少年家屬獲報後也前來處理，對著保全連連致歉，並希望能夠和解，確切案情則仍須釐清。

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