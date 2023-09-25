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陳淑華帶領偏鄉女學生勇闖科展「獲頒師鐸獎」　丈夫去年也獲獎　

▲宜蘭縣員山國中教師陳淑華獲頒師鐸獎。（圖／教育部提供）

▲宜蘭縣員山國中教師陳淑華獲頒師鐸獎。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今（25）日在陽明山中山樓舉行，宜蘭縣員山國中教師陳淑華投入偏鄉教育20多年，帶領女學生征戰國內科展，讓偏鄉弱勢女學生也能在科展嶄露頭角，今獲頒師鐸獎。在同校任教的丈夫吳宏達，去年也獲頒師鐸獎，夫妻接連得獎，是教育界罕見的師鐸獎夫妻檔。

「跟老師一起做科展，才知道原來世界可以這麼廣」，曾教過的女學生一席話，讓陳淑華更堅定投入偏鄉科學教育之路。陳淑華說，來到員山國中發現隔代教養比例高，而且女學生特別多，因為很多家庭都讓男孩字到都市外地唸書，決心帶領偏鄉女學生勇闖科學之路，透過課堂上與假日輔導，挖掘女學生敏銳度、細心的數理特質。

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陳淑華20年來致力研發科教專案，積極培育女性科學家，指導10位以上學生榮獲全國福爾摩沙女兒獎殊榮，創立假日科學營隊，培育數十位弱勢學生進入國立大學，更利用假日無償指導清寒與弱勢生參加科展屢獲佳績。她說，「一心就想把學生送進國立大學，因為學費少，孩子的學習才不會中斷」。

同在員山國中任教的丈夫吳宏達，去年也榮獲師鐸獎肯定，夫妻倆攜手投入偏鄉科學教育，還曾為此每周花6小時車程到台師大進修。吳宏達今陪伴妻子領獎，談到夫妻檔接連獲得教育界最大殊榮，他說，「證明我們的路是對的，更證明科學教育是普世價值，可以落實在偏鄉，而不只有資優生可以做到」。

今天頒獎典禮表揚72名師鐸獎得主，另有20名教師獲得教育奉獻獎，以及373名服務屆滿40年的資深優良教師，由總統蔡英文、行政院院長陳建仁及教育部長潘文忠一一頒獎表揚。

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