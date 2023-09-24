路口未禮讓行人又逆向超車　保時捷車主這下慘了

記者楊熾興／桃園報導

民眾上傳網路影片，「如何一個路口四個違規，連警察大大都不讓」，在中原大學新中北路所攝交通違規影片，畫面中保時捷未禮讓行人及跨越雙黃線逆向超車等違規行為，警方已聯繫車主到案說明，將依違規事實逐一製單舉發，保時捷車主至少面臨2張罰單。

▲保時捷未禮讓斑馬線線上行人且逆向超車，將面臨至少2張罰單。（圖／翻攝wowtchout）

▲又雙黃線逆向超車將面臨至少2張罰單。（圖／翻攝wowtchout）

民眾上傳You Tube影片，一部「保時捷」小客車20日行經中壢區中原大學新中北路行人穿越道時，版主已停車禮讓從電線桿走出身著警察制服的男子(經警方證實為中原大學警衛)，但後方保時捷卻加速並逆向超車直接通過斑馬線，並未禮讓「警察」，原心PO憤而指責保時捷為路人殺手，並列舉：1、未停讓行人工少於三枕木)，2、行近未設行車管制號誌行人穿越道不減速慢行，3、不依標誌或標線變換車道(跨越雙黃線)，4、違規超車(交叉口超車)等4條違規向警方提出檢舉。

對此，轄區中壢警分局表示，畫面中保時捷未禮讓行人及跨越雙黃線逆向超車等違規行為，根據道路交通處罰條例第44條，未禮讓行人最高可罰6000元第45條，逆向超車最高可罰1800元，警方已聯繫車主到案說明，依違規事實逐一製單舉發；至於檢舉人所提4條違規，前1、2條及後3、4條分為相同行為，將釐清後再認定。守時值「交通安全月」，民眾行車更應遵交通標誌、標線行駛，遇有路口更應禮讓行人、減速慢行，以維護其他用路人安全。