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竹市光復路行人友善升級計畫　首部曲光復路綠門戶啟用

▲「光復路綠門戶」今(23)日正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲「光復路綠門戶」今(23)日正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極打造行人友善環境，今年提出「光復路行人友善升級計畫」三部曲，首部曲「光復路綠門戶」今(23)日正式啟用，由市府攜手清華大學改造新竹市門戶「光復路」，打開圍牆與社區共享開放空間，新竹市長高虹安表示，光復路改造後，將有助於解決交通問題並活化校園，串聯歷史人文，打造安全友善、寬廣舒適的步行漫遊城市生活。

高虹安表示，新竹市光復路是竹市門戶，連接國道1號交流道及科學園區，是轄內的重要幹道，沿線行經學校、醫院及清大商圈等人潮熱點，為提供民眾無障礙、安全的通行空間，今年市府提出「光復路行人友善升級計畫」三部曲，首部曲「光復路綠門戶」在今日正式啟用，盼透過友善與安全的交通環境改善，為市民創造更好的生活品質。

高虹安提到，為有效改善行人空間，今年市府積極與管線單位協調、排除障礙，務實調整工程既有規劃，達成縮短工期及節省經費，加快實現建設完工，目前馬偕地下停車場及連通道主結構皆已完成，並同步於今日開放水源街臨時通車，方便市民前往新竹馬偕醫院及往返公道五路；此外，市府也將執行二部曲「馬偕綠廊與步行環境改善計畫」、三部曲「光復路路口安全提升計畫」，透過工程改善舊城區至清交大學城一帶交通繁忙區域，逐步串聯行人友善環境。

交通處長倪茂榮表示，「光復路行人友善升級計畫」首部曲「光復路綠門戶」經由市府與清華大學取得共識後，拆除學校圍牆，重塑清大景觀環境，設置街角廣場、加寬人行道，同時增設公車避車彎舒緩公車停靠導致的壅塞問題，更重整國道客運轉運站，增加1.8公尺寬的停靠區空間，改善汽機車衝突問題，並重新整理候車亭、售票亭及公廁，提供乘客最舒適的乘車環境。清華大學校長高為元也說，「光復路綠門戶」啟用後把校園與市區的距離聯繫的更緊密，感謝各界共同努力讓清華大學有嶄新面貌，迎接美好的未來。

二部曲「馬偕綠廊與步行環境改善計畫」，倪茂榮提到，今年市府務實調整工項，加速馬偕地下停車場相關建設，力拚年底啟用，屆時將提供246格汽車格，並與馬偕醫院設置連通道，重新整建水源街、新源街破碎人行道，讓就醫民眾更加便利；此外，為完善醫院周邊公共設施，市府也獲交通部核定馬偕醫院「高齡友善示範區」計畫，將縫補馬偕醫院周邊公園、賣場、市場等高齡者常去地點人行道斷點，增設實體人行道及標線人行道，更在光復路與水源街口設置視障友善號誌，號誌偵測視障朋友手機APP，自動延長穿越光復路綠燈秒數，同時在路口增設庇護島、退縮行穿線、增設路口照明、加大行人號誌燈等，提升醫院周邊行人安全。

交通處表示，市長特別重視行人安全及交通暢行，特別責成交通處於本計畫加入路口安全改善規劃，三部曲「光復路路口安全提升計畫」預計完成光復路／水源街、建中路、光復高中、建新路、建功路及清華大學北校門等6處路口號誌纜線下地及行人安全改善計畫，包括增設庇護島、行穿線退縮、加強路口照明、調整公車停靠區、簡化動線減少人車衝突等措施；此外，也獲內政部營建署補助推動建功路／建功一路、建功路／建功二路及光復路／大學路等3處路口安全改善工程，以及推動建功高中前建功綠帶改善工程，改善建功高中進出動線、新設家長接送區等，提升光復路周邊路口及校園行人安全。

交通處指出，光復路周邊有馬偕醫院、兒童醫院、水源市場、大賣場、建功高中、光復中學、清華大學、陽明交通大學、清大夜市等；另，建功安居、金城安居及周邊都市更新案等社會住宅預計引進1870戶，未來將是竹市人車往來最頻繁的區域，期望透過「光復路行人友善升級計畫」進行整體改善，逐步串聯周邊步行網絡，讓行車更安全、行人環境更友善。

交通處補充，除光復路行人友善升級計畫按部就班逐步完成，未來將深入社區於社會住宅周邊，也更向東區延伸，目前慈雲路、光復路一段、介壽路等路段，相關交通安全改善計畫皆已獲中央補助，預計113年完成規劃設計、114年完工，逐步完成主要幹道行人安全環境改善。

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