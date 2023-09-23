新北男突倒臥捷運站命危！站務人員+救護人員接力搶命

▲新北男突倒臥捷運站命危，站務人員及救護人員合作成功救人一命 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市捷運三和國中站B1大廳22日有名捷運乘客突然倒地，失去生命徵象，站務人員打119求救，在等待過程中使用AED，不久後新北市消防局第三大隊重陽分隊及三重中隊救護人員抵達，給予緊急處理，該名男性到院前恢復生命徵象，在站務人員及救護人員合作下成功救人一命！

新北市消防局22日下午獲報，有名59歲男性突然倒臥捷運三和國中站B1大廳，家人趕緊報警求助，站務人員也到場協助處理，而站務人員在等待過程中，聽從消防局勤務中心指示使用AED，不久後消防局重陽分隊及三重中隊隊員許文豪、范中平及中隊林昱佑抵達，在實施CPR及AED 電擊後，患者恢復生命徵象。

救護人員考量男子有可能再次昏厥，救護人員預防性給予AED監測並給氧，懷疑患者可能有心臟疾病，經心電圖檢查，再經線上醫療指導醫師同意，給予相關心臟用藥，送往市立三重醫院進行治療。

新北市第三大隊大隊長陳志德表示：經接力方式搶救，第一時間由捷運站務人員協助執行CPR及站內AED電擊1次，可有效提升存活率並降低患者腦部因缺氧而受損的機率，患者於現場恢復呼吸心跳，急救醫療各環節功不可沒。

新北消防局近年來積極推動並協助市府各局處及私人場所CPR訓練，期望生命之鏈第二步驟儘早高品質CPR可以在患者倒下後立即執行。陳志德呼籲，當身邊突然有人失去呼吸心跳而在等待救護人員到場前，應接受消防局指揮中心指導並立即執行CPR，就會有很高機會提升患者到院前的存活率，爭取患者獲得到院後的治療及康復出院的機會。