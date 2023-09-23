本薪僅21150元！前員工怒批明揚超血汗：給一點點錢做得跟狗一樣

▲明揚國際22日晚經過大火肆虐後，今早仍有火光、濃煙竄出。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

屏東明揚國際科技公司工廠22日晚上發生爆炸，已造成百人受傷，4名消防員殉職。同時該公司黑歷史也不斷被挖出，Google評論還被留下多則1星負評，先前有員工控訴公司血汗、還強迫加班，就像是在監獄一樣。

一位該公司前員工的網友在10個月前在「明揚國際科技公司」的Google評論下留言怒控公司是血汗工廠、強迫加班，「本薪只有21150元，加一堆津貼才超過基本底薪，重點是加班費是用本薪計算的，給你一點點錢要你做得跟狗一樣，還有監視器在監視，一點人性都沒有，搞得像在監獄一樣。」

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▲屏東明陽國際死傷慘重，同時也被挖出不少黑歷史。（圖／屏縣消防局提供）

另有另一名前員工留言，「該公司的產品是台灣之光，但是該公司的福利制度及工作環境卻是台灣之恥，公司賺錢，但是對基層員工卻苛刻極致，老員工的薪資跟新人的水平差不多，對老員工沒有未來可言。」甚至公司環境髒亂，到處都是粉塵，塗裝部也都是油漆味，而新人只有被欺負的份。

該公司主要經營高爾夫球相關產業，因為高爾夫球是由合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，內部橡膠含量高達99％，有些添加物會與水產生強烈反應，因此可能發生爆炸。這場火災徹夜延燒，至今晨仍有火光、濃煙，救災人員持續涉水降溫，工廠周圍因爆炸一片狼藉，目前尚有6人失聯待救援。

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