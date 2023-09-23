瘋電影／德黑蘭雙面疑雲　錯誤的另一半會讓你短命

文／賴賴

瘋言瘋語：

剛開始還以為是人格分裂的心理片，後來刻意混淆式的剪輯安排，又以為是平行宇宙，最後克隆人都出來了，結果是要講的是貧富懸殊的議題，說真的，看不出來，懸疑性夠，整體感是好看的。

電影從一位孕婦懷疑丈夫出軌開始，要公公去探個究竟到底是否丈夫外遇，公公前往其實這裡開始奇怪，公公出來後不說一語，回到家把兒子叫出去，兒子也去了同棟大樓，原來此處住著一對跟自己和太太長相一模一樣的夫妻，而這對高樓夫婦比較有錢，西裝鼻挺，還有個兒子，但是富有男有暴力傾向。而小康妻則是多疑，兩人把兩個家庭搞得烏煙瘴氣。

這部電影除了緣起設定為相同長相不同命運以外，就是說有病的都不會外遇，而比較優秀的那一個即使精神外遇也會死，簡言之，找對另一半非常重要，錯誤的對象會將你的餘生提早判死刑。

片 名：德黑蘭雙面疑雲

英文片名：Subtraction

類 型：劇情

上映日期：2023-09-15

片 長：01時47分

導 演： 馬尼哈奇奇(Mani Haghighi)

演 員： 塔蘭妮阿莉多絲蒂(Taraneh Alidoosti) 、 納維德莫哈瑪查德(Navid Mohammadzadeh)

國 家：伊朗

語 言：波斯語

發行公司：捷傑電影



劇情大綱

德黑蘭整座城市連日傾盆大雨，交通壅塞不已，而患有產前憂鬱症的法莎涅隔著車窗意外看見先生賈拉與一位女子共處一室，濕冷氣味的滲入讓法莎涅頓時陣陣冷顫與哀痛。但事實並非如想像中的外遇，當法莎涅推開門扉彷彿陷入萬丈深淵的黑洞，浸濕的德黑蘭瞬間嘎然而止毫無生機。

▲男主的妻子懷疑男主有外遇，堅持要來查看，發現富家太太長得跟自己一模一樣。

▲富家太太要求男主幫打傷人的暴力老公去道歉，以平息若不道歉造成的生活動盪，好心的男主去了。

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