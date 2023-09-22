房東貼「限租單身女」月租7千　女大生慘被襲背摸臀...超噁畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市1名女大生，在租屋網於捷運古亭站附近的廈門街承租房子，房東還規定「只限單身女性」，但是卻被房東摸背，甚至在檢查廁所門時，又被房東偷摸臀部，女大生忍無可忍對房東提告，警方也通知房東到案說明，但全盤否認女大生的指控。

警方調查，20歲的L姓女大生就讀台師大，在2023年6月份於捷運古亭站附近的廈門街承租雅房，出面簽約的55歲陳姓房東則表示，自己平時不住這裡，偶爾才會來看看，女大生也被每月7千元的房租吸引，雙方簽訂租賃契約。

沒想到，L姓女大生入住後，房東還自告奮勇要幫忙拿之前行李，相約隔天一早出發，但是房東竟然直接打開女大生房門叫醒女大生，還解釋「看到你燈開著以為你起床了，我才直接開門進來」。

▲女大生當街被房東撫摸背部，感到不舒服，氣得怒告性騷擾。（圖／記者邱中岳翻攝）



房東還好心的要帶女大生去買小夜燈，但出門後，2人前後走在路上，房東不斷刻意與女學生拉近距離，還一直觸碰對方身體，還假裝不經意地把手放在我肩膀上，然後一路滑下來，背、肩膀、腰，有幾次還碰到了女學生的屁股。

女大生與姊姊向同一名陳姓房東租屋，女大生立刻聯繫姊姊，姊姊回憶，也有被陳姓房東摸過一次，同樣在2人一起出去，但因為路上沒有監視器，房東摸完後也沒有進一步，所以當時放在心上沒說。

離譜的是，女大生跟房東表示「廁所門鎖不起來，想要換鎖」，房東找了女大生一起查看廁所，但是在教女大生如何鎖門時，卻伸手拍了女大生屁股2次，直到女大生質問，才表示，沒有摸，我只是拍了一下，也頻頻向女大生道歉。

女大生在日前提出告訴，警方隔天通知房東到案說明，房東則全盤否認女大生指控，警方也依照性騷擾等罪嫌，將陳姓房東函送法辦，房東甚至還反控遭女大生毀壞名聲。

事後女大生強調，「房東又借了別人的帳號，無恥地把房子上架到591了」，因為女大生姊妹不斷檢舉，陳姓房東本人帳號已經被下架，但竟然換了電話、帳號繼續出租房子，希望不要有更多女子受害。