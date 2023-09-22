35歲英文女師突「忘了自己」！就醫檢查驚罹「自體免疫癡呆」

▲年輕的英文女老師突然有痴呆症狀，連最孰悉的英文單字都記不得。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

失智症已不再是老年人的專屬！大陸江蘇就有一位英文女老師某日突然有癡呆症狀，才3天連一個英文單字都不記得，家人急忙將她帶到當地醫院就醫，結果就被檢查出罹患自體免疫癡呆。

根據《陸媒報導》，近日一位來自揚州的35歲女子出現疑似癡呆症狀，她的職業是英文老師，不過就連自己最孰悉的英文單字都記不得，家人發現不對勁後就把她帶往揚州大學附設醫院做檢查。

據悉，揚州大學附屬院的神經內科副主任許笑天表示，「病人來的時候已經有痴呆症狀，連自己是誰都不知道。」醫院為女子做了腦部核磁共振後，檢查顯示她的頭顱左側頂枕顳葉異常出現高訊號，不過考慮患者是年輕人，臨床表現為快速進展性癡呆，影像學存在異常病灶訊號，經過腦脊隨液相關指標檢測，臨床初步診斷為自體免疫性腦炎導致的失智症。

許笑天表示，自體免疫性腦炎主要是自體免疫系統異常，產生了攻擊自身腦組織的特異性抗體。自體免疫性腦炎患者在病發前都會有類似感冒症狀發生，之後就會出現像是「認知障礙」、「精神行為異常 」、「記憶力下降」、「癲癇」、「語言障礙」等的症狀。

據報導，該名女老師在醫生進行免疫球蛋白治療的5天後，痴呆症狀有快速緩解，不過即便如此，許笑天仍認為不可懈怠，「根源還尚未找到，因此有存在復發風險。」經過風濕免疫科聯合會診，最後確定女老師是因為「乾燥綜合症」引發「自體免疫性腦炎」，引發失智症狀。目前女老師從神經內科轉至風濕免疫科，接受長期慢病藥物治療，要從根源終止再次出現類似病徵出現。

許笑天表示全球超過千萬人有認知症，其中阿茲海默症是最常見的類型，年輕人也可能罹患，且老年癡呆不等於阿茲海默症，阿茲海默症僅是癡呆症中的一類型，佔所有痴呆症病例60％～70％。

他進一步說明，認知症是由多種因素引起，包括「神經退化性疾病（如阿茲海默症）」、「血管性失智症」、「腦損傷」、「自體免疫疾病」、「血液傳染性疾病」等。

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