女攀奇萊主山高山症發「虛脫吐膽汁」　5單位深夜搜尋輪流背下山

▲▼合歡所員警會同5個單位人員夜攻頂，接力揹負女子下山解危。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

3名登山客日前攀登奇萊主峰，攻頂海拔3560公尺後，卻陸續發生高山症的高原反應，只好趕緊下山，其中王姓女登山客情況嚴重，下山沿途嘔吐，最糟的時候還嘔出膽汁，全身幾近虛脫乏力，只好拖著身子慢慢往登山口前進，3人眼見天色愈來愈黑，心想若一同行走，只恐3人同時受困，其中2人只好分擔重裝，先走到登山口，再向警消求助。





求救電話首先撥通至南投縣消防局，南投縣消防局再轉至轄區花蓮縣警察局新城分局合歡派出所，合歡所於18時48分獲報後，由副所長阮漢魁、警員呂小平率先入山搜救，後於19時17分在小奇萊步道0.8K遇到揹著重裝返程的楊姓女子，她表示自己狀況還不錯，可以獨自慢慢走回登山口，但後方還有1名落單的王姓女隊友，約落後在在2.5K，她的狀況非常糟糕，已經快走不動了，需要趕快前往救助。





2警得知後，遂趕緊繼續摸黑前往搜救，最終於19時49分在1.6K接觸到落單的王姓女子，經觀察其體力幾乎耗盡，舉步蹣跚，2警遂讓她在原地休息，並給予氧氣罐吸用，由於王女下山途中曾嘔出膽汁，口腔中一片苦澀，員警隨給予礦泉水讓其漱口及飲用，但王女一喝下水後隨即又嘔了出來，狀況非常糟糕。





本次救援地就在花蓮、南投交界之處，但2縣的警消不分彼此，接到山難事故報案後，呼群保義，2縣的5個單位：合歡派出所、保七第九大隊、合歡山管理站、花蓮縣消防局新秀分隊、南投縣消防局仁愛分隊陸續趕到，除立即監測病徵外，並由年輕力壯的隊員以接力方式，輪流揹起患者走回登山口，其餘隊員則幫忙照明山徑，於21時回到登山口，患者及救援隊員均平安，成功完成救援任務。