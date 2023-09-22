不是詐騙！一早醒來收簡訊「500元入袋」　4萬人領得到

▲微笑單車今日將發放500元禮券。（圖／記者周宸亘攝）

記者邱晟軒／綜合報導

微笑單車官方網站今年5月遭惡意人士自不明來源取得會員之手機號碼及該號碼於其他平台慣用密碼，藉此嘗試登入YouBike會員帳號，造成會員騎乘紀錄外流。微笑單車宣布，將補償權益遭侵害的會員每人面額500元微笑單車禮券，預計四萬餘人受惠。

微笑單車昨（21日）在官網公告，因官方網站5月時，遭惡意人士自不明來源取得會員之手機號碼及該號碼於其他平台慣用密碼，藉此嘗試登入YouBike會員帳號，造成會員騎乘紀錄外流疑慮事件，微笑單車本於企業社會責任與道義責任，補償該些會員每人面額500元之YouBike 2.0補償騎乘券，預計共發放四萬餘筆。

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▲網友一早收到微笑單車－補償騎乘券發放簡訊。（圖／讀者提供）



補償騎乘券適用於全台YouBike 2.0系統全車種，500元補償禮券將在今（22日）18:00前直接存入會員帳號，同一會員帳號底下綁定卡片，靠卡與掃碼兩種借車方式皆可折抵使用。使用效期至114年12月31日，在有效日期前，每次騎乘需自付款項時，系統將自動進行折抵直至騎乘券餘額0元。會員只要下載YouBike 2.0官方App，登入會員後即可於【會員功能】／【騎乘券管理】中查看該騎乘券資訊(包括有效期及餘額)。

微笑單車提醒，本項補償方案僅在YouBike官方網站進行公告，微笑單車不會主動致電通知會員，亦不需會員作任何匯款與轉帳動作做確認，使用說明依官網公告為主。