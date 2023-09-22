央行3度下修全年GDP至1.46%　王美花樂觀：明年景氣會比今年好

▲經濟部長王美花受訪 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

央行21日指出，受到全球終端需求不振影響，3度下修今年經濟成長率（GDP）估值至1.46%，較前次減少0.26個百分點，下半年通膨低於上半年，全年通膨率（CPI）來到2.22%。對此，經濟部長王美花今（22）日受訪時表示，GDP確實沒有很樂觀，但是紡織、運動器材產業，有亞運、奧運商機，確實有幫助，會努力拼經濟，明年景氣會比今年好。

央行指出，由於年中以來，全球終端需求持續不振，惟新興科技應用商機推升資通訊產品出貨動能，加以傳產貨品外銷減幅縮小，致台灣整體出口減幅趨緩。

內需方面，近月資本設備進口續呈雙位數負成長，廠商投資意願仍保守；惟疫後國人餐飲、旅遊需求活絡，民間消費穩健成長。在上年下半年基期較低下，本行預測本年下半年經濟成長率回升為3.81%，全年為1.46%，低於6月預測值之1.72%。勞動市場方面，近月就業人數續增，失業率較上年同期減少，名目薪資溫和成長。

王美花今天受訪時表示，在全球的景氣及國際大機構，全球GDP還有貿易流量確實沒有很樂觀，但就台灣而言，因台灣有AI商機，有產業去庫存化會比較好一點，此外，也有些行業像是紡織、運動器材等，有亞運、奧運商機，確實有幫助，會努力拼經濟，明年景氣會比今年好。

另，記者問到，離岸風電區是否還是會如期9月底公布規劃？王美花也說，緊鑼密鼓準備相關草案中，還是希望9月底把草案通過。



