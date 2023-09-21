兒媳被惡鄰砍死今頭七！父悲寫「千字感恩信」　這3點盼獲援助

▲家屬不忍小兄弟失去雙親，爺爺奶奶決定當孩子的監護人。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、劉人豪／高雄報導

高雄吳姓男子自認樓上鄰居不斷發出噪音，15日竟持刀殺害屋主羅姓夫妻，今（21）日是被害者頭七，羅男父親寫下約1千5百字的感恩信，表示感謝社會大眾、相關單位協助料理後事，並希望兇手應接受應得制裁，且盼此案別交由國民法庭審理，也擔心日後孩子的教育問題，「這是非常現實殘酷的問題需要正視，是以籌措教育基金是我們現階段能幫他們做的」。

▲羅父寫下的感恩信。（圖／家屬提供，點擊可放大）

受害者家屬的感恩信：

今天是我兒、媳的頭七，他們即將投往生命另一個開始的前夕，身為父親的我要再次感謝他們此生的陪伴，並用我有限時間的餘生，戮力讓他們倆個寶貝延續父母善良的心，好好接受教育，將來當個有能力可以回饋社會的人

自事發至今感受人間冷暖，從一開始的徬徨無助抱怨社工的關懷不夠、檢警辦案積極以致忽略稚子心靈創傷，到各界溫暖關懷紛至沓來，尤其許多家屬、兒、媳同學、朋友自台灣各地齊聚高雄，時時刻刻陪伴與幫忙，與我們攜手共渡難關而能勇敢面對。

但有關料理後事、配合檢警辦案、司法程序配合、尋找律師辦理訴訟、孩子監護、兒少保護、心裡長期諮商輔導（孩子、家長），兒、媳財務、債權調查、居家整理歸還屋主、持有物清理、工作事業與公司交接、和有關保險申請等問題接踵而至，尤其孫子即將轉換環境的就學問題更亟待解決，這些實非靠我們家屬化悲痛為力量就能一一克服，所幸市府團隊在市長的重視動員下展現高強度的行政效率，不僅各司其職，全力以赴，橫向溝通也展現驚人成效，才能圓滿達成部分階段性任務。

難能可貴的是他們更能未雨綢繆，以工作經驗為我們設想更周全，深熟遠慮、人飢己飢的積極作為，使我們深受感動，讓原以為會孤軍奮戰的我們得到強而有力的奧援，突遭巨大變故的災難引發的各項問題暫獲得解決並得到長期抗戰的指導方向，讓我們能在既定的基礎上帶著市府和社會大眾的愛心、關懷援助迎向漫漫長路。

二個目睹慘案的孩子在大眾細心呵護下心緒獲得平復，並在專業心理諮商積極治療下，已獲初步成效，孩子從原本的封鎖自閉，問我是否為乖寶的自責，聽到門鈴的害怕不敢開門，看到紅色物質恐懼反應，都稍已緩解，並逐漸接受父母已成天使的事實，尤其從不哭的二寶，在提到一起「悲傷（不哭）」、一起「想念（不哭）」，最後到一起「生氣」時終於放聲大哭，讓我們懸在半空中的心可以獲得些許寬慰而暫時放下。

對於後續各項問題，我們希望持續獲得的援助有三：

第一，除兇手應接受應得制裁外，我們不希望再有人因此事件牽連受傷：請各界莫再撻伐初步接觸受害者家屬的社工們和積極辦案檢警同仁們，政府部門要善盡公僕職責著實不易，上位者能體恤人民，關懷鼓勵部屬才能共榮共好，「不經一事，不長一智」，及時修正錯誤累積經驗更能讓普羅大眾獲更實質幫助，市府上級領導能有這等胸襟及理念讓我敬佩，這次能與大家結緣蒙受各單位同仁從早到晚無微不至的照料，在人生道路上有你們陪伴我們走過最艱難的一程，我們永遠感激，期許能好好栽培下一代，以你們為榜樣並能開枝散葉，用實際行動報答國家社會。

第二，是司法長路：雖然市府提供多位精銳律師援助，但聽聞此重大刑案可能交由國民法庭審理，唯恐稚子在冗長的的審理過程再度受傷害，期許是否能把專業的回歸專業（畢竟公民司法素養仍待共同努力提升），而如若仍由國民法官參與共同審理也希望秉持公正，扶持社會正義於不墜！



第三，是孩子的教育：年邁的爺爺、奶奶，外公、外婆都已過花甲之年，外公更已逾古稀之年，能陪伴孩子的時間相當有限，孩子的未來不管誰來接手都不希望他們成為累贅，這是非常現實殘酷的問題需要正視，是以籌措教育基金是我們現階段能幫他們做的，感謝社會局這方面也為我們設想到了！如蒙您的愛心關懷援助您都會成為孩子一生的貴人，我們一輩子感謝！

再過三天孝順的兒、媳就要返回老家了，你倆夫妻將住進當初為父母作古之後準備的塔位，雖在異鄉打拚但一直掛心父母想快快回來陪伴我們終老的你們竟是以這種方式達成目的，人生無常，莫此為甚，奉勸世人愛要及時千萬莫再猶豫而抱憾終身！

千言萬語無法表達我門的謝意於萬一，僅能藉由禿筆略述一二，感謝感恩………

父泣稟