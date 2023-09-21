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台鐵列車長狂追女同事！角落逼問：為何不理我　釀車次延誤下場曝

▲▼推拉式自強號,台鐵,火車,交通,月台,鐵路,通勤,PP自強號列車,鐵道。（圖／記者李毓康攝）

▲列車長愛慕女同事，竟多次跟蹤偷拍，遭法官判刑。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳韻如／台中報導

時任台鐵列車長蘇姓男子因愛慕女同事，不顧對方已明確拒絕，卻仍多次跟蹤、偷拍，甚至逼問「為什麼不理我」等，誇張行徑一度造成列車延誤，嚇得女子崩潰求饒。案經女子報警，法官依2個跟騷罪判蘇男拘役85天，得易科罰金。全案可上訴。

根據起訴書，蘇男因愛慕女子，不顧對方已多次明確表示拒絕追求，卻仍違反對方意願，自2022年6月7日起，以職務之便知道女子行蹤後，便多次跟蹤，還在女子值勤時，跑到對方崗位上逼問，「為什麼不理我，為什麼不跟我當朋友？」誇張行徑還一度造成列車延誤。

事後蘇男又透過共同友人傳訊給女子，要祝她生日快樂，「今天是妳的生日，我很希望至少能跟你說一聲祝妳生日快樂」，並且祈求女子原諒。

對此，女子則回覆，「對我而言，看到這個會覺得不適，這也是騷擾，求你放過我，我就能快樂。」另外，女子還傳訊告誡，「你一直看我，真的讓我覺得噁心想吐還很害怕。」、「你把我逼在角落，我有多害怕，害怕到崩潰大哭，我已經承受這些壓力，我覺得我快承受不住了」。

蘇男見狀雖不斷道歉，但仍持續祈求對方原諒，「我很希望可以在你離開前，能得到你的原諒，能跟妳恢復互動，即便知道妳心中有陰影，我還是一直盼望著有一天我們可以對話，可以打招呼」、「我不想要一直被妳討厭恐懼害怕，也不想要妳被別人追走。」女子最終不堪其擾決定報警。

檢方調查後發現，蘇男行徑已曾被警方以書面告誡，但他卻仍不停止，最終被依法送辦，而檢方經勘驗監視器畫面後，確認蘇男犯行，因此依法將他起訴。

案經法院審理，法官認為，蘇男愛慕女子卻不以理性方式追求，還為了滿足私慾，不顧對方意願，對對方實施侵擾，導致女子心生畏懼，還因此影響到她正常生活，而雖蘇男坦承犯行，但女子並無調解意願，最終依法將他判處拘役８５天，得易科罰金。

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