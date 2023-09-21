旅展買「捷奧10天6萬9」卻一直去不了！夫妻被搞瘋　全場炸鍋

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃機提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一對夫妻疫情期間逛旅展，買了「捷奧10日遊」每人6萬9000元的行程，並繳了6千元訂金，怎料她從5月的團一路延到11月，都被旅行社打槍，聲稱是沒有團；日前，業務依舊表示成不了團，同時更脫口問一句，讓她瞬間有種被詐騙的感覺，氣得PO網爆料。

女網友在爆料公社發文，「疫情期間在旅展買奧捷10天6萬9000的行程，業務說疫情結束三年內都可以去，且凍漲，若漲價也會維持原價，因此我們夫妻各繳了3000元訂金。」

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自疫情解封後，她打了多次電話訂5月的團；然而，旅行社都回沒有團，當她退而求其次改訂11月，對方竟要她下個月再打來訂，結果照做後仍是不確定有沒有團，「陸續打去都說，我們繳訂金的團沒有，可是我卻看到他們官網上就有很多團。」

原PO接著怒道，「今晚業務打電話來，也說11月沒有團，我跟她說網路看明明就有很多，她竟然說可以跟她們網路的團，不過要11、12萬的，我們要補差價，這感覺就是詐騙呀！」

後來她忍無可忍，要求旅行社退款，結果對方要她將收款單及刷卡帳號寄去才肯刷退，「我老公很生氣，說收款單給她，我們就沒證據了，且刷卡帳號給她，是不是可以大刷特刷？最後是我傳銀行帳號給她，她錢匯入，我再寄回收款單。」

▲旅行社一直推託說沒有團。（圖／翻攝自爆料公社）

對此，網友們全傻眼，紛紛回應「看起來像是疫情期間旅行社急需現金救命，所以開超低價，事後就不認了？反正大不了退錢，他們難關已過」、「疫情前的確有這種價格的團，但疫情後全面瘋狂漲價，各項成本都回不去了，所以就死硬的不出團吧」、「我之前有出團成功欸，好像是他們公司解封後第一團，是玩得滿開心，住的吃的都不差，也沒有購物行程，不過我是去法德瑞」、「垃圾旅社，先記下來」、「通常旅展買的，便宜是便宜，事後不是訂不到房就是訂不到團，或者是品質很糟糕的」。

而內行則表示，「沒事沒事，有定型契約在。1.可以投訴交通部觀光局，給予退款記點。2.違反定型化契約，可以向消保官申訴外，還可再告旅行社毀約背信罪求償！」

另外，也有人點破這種手法，直言「當初你們怎麼會相信？疫情他們沒生意做，就打好如意算盤，推一些預訂的行程，先挖錢再說，若倒了就捲走不會賠償。如果撐過疫情，公司還在，就讓妳登記不到團，等你知難而退放棄，頂多退回原價。一切都是盤算過的，所有的結果，一定都是他們贏！」

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