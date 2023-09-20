兩岸談判寧早勿晚！新加坡前外長提醒：時間不在台灣這一邊

▲新加坡前外長楊榮文（右二）認為，兩岸談判寧早勿晚，因為時間不在台灣這一邊。（圖／摘自管中閔臉書）

生活中心／台北報導

在中美對抗情勢下，台灣扮演關鍵角色。新加坡前外交部長楊榮文日前提及，台灣是美國用來對付中國大陸一枚重要棋子，認為美國會用武力阻擋統一來規劃台灣未來是不明智的，而在兩岸議題上，時間也不在台灣這一邊，建議兩岸談判是寧早勿晚、早點談判，兩岸可朝共組一個「中國人的邦聯」討論。

「亞太千里論壇」上周在政大公企中心舉行，由長風文教基金會、李國鼎科技發展基金會、台灣玉山科技協會主辦，活動由台大前校長管中閔主持，並邀請楊榮文以「一個新加坡人視角下的兩岸關係」為題發表專題演說，包括前總統馬英九、前副總統蕭萬長等人也到場聆聽。

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楊榮文首先提及，自己兒子因為來自台灣的骨髓捐贈而活下來，所以在血緣上是台灣人，而作為一個與中國大陸和台灣都有血緣關係的華人，一個獨立台灣概念是難以接受的。而台灣有種和中國大陸和香港都不同的特質，如果台灣失去它的獨特性，會很可惜。

面對目前美中對抗，楊榮文認為，台灣領導人們和人民知道，美國對台政策形成，不是出於愛台灣人，而是因為台灣是用來對付中國大陸的一枚重要棋子。而美國並不會派出自己的部隊介入台海戰爭，一旦這樣就是實質上和大陸交戰，且在對大陸戰爭中，台灣只是一個在需要時可以被犧牲的棋子，烏克蘭戰爭就說明了這一點。基於美國會用武力阻擋統一來規劃台灣未來是不明智的，時間也不在台灣這一邊。

▲新加坡前外長楊榮文認為，兩岸談判寧早勿晚，建議可朝共組一個「中國人的邦聯」討論。（圖／摘自管中閔臉書）

楊榮文表示，新加坡前總理李光耀看到上述趨勢不可避免，故呼籲台灣領導人和中國大陸談判，寧早勿晚。早點談判，台灣可能為自己爭取到一個更好的結果。在台灣民主政治下當然是困難的，維持現狀會較為容易，但是現狀實際上是不可持續的。「不獨、不武、不統只是把問題推遲」，選擇是嚴峻的。

因此，楊榮文認為，需要一個創造性突破來給年輕台灣人希望，台灣有權利對「一個中國」做出自己的詮釋，建議兩岸可朝共組一個「中國人的邦聯Commonwealth」，（中國大陸的翻譯是聯邦，台灣要用邦聯Confederation）。之前不同版本的概念都被提出過，包括前副總統呂秀蓮也提過，而中國大陸不應該反對。

楊榮文也建議，台灣需要對「一個中國」共識有足夠的共識，但又不能過度精確，因為模糊能為未來開出一條路。