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社會 社會焦點 保障人權

國安局再出包！2高官爽擁小金庫　公務司機當家僕

國安局（圖）2名高官接連爆發公器私用等爭議，重創單位形象。

▲國安局2名高官接連爆發公器私用等爭議，重創單位形象。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國安局主任祕書王春益及南部工作站站長鍾杲秀，近期先後遭檢方約談，本刊調查，王是在第3處處長任內，涉嫌偽造「情報協調費」申請理由，將經費挪作發給同仁的紅白包；鍾則是在台中工作站站長任內，要求勤務司機或下屬在上班時間開她的私家車載她到高鐵站，並要同仁將車輛開回隊部，順便加油及洗車，明顯違反公務倫理規範，由於2人公器私用的行徑太過誇張，有部屬看不下去向檢方告發，事件也因此曝光。

王春益（右）遭下屬告發偽造文書、貪汙，被士林地檢署約談。（聯合新聞網提供）

▲王春益（右）遭下屬告發偽造文書、貪汙，被士林地檢署約談。

知情人士Ａ先生告訴本刊，王春益前職務是國安局第3處處長，處內每月配有3萬元「情報協調費」，供同仁「情報諮詢、布建關係」申請使用，但王春益會指示祕書填寫情報協調費簽辦單，事由是受贈對象協助情蒐工作，不過，祕書在上簽呈、跑流程時，簽辦單下方卻會貼上1張黃色的便條紙，「提醒」該筆獎金其實是給第3處同仁婚喪喜慶的紅白包。

王春益簽核的單據，下方都貼有真正用途的便條紙。（讀者提供）

▲▼王春益簽核的單據，下方都貼有真正用途的便條紙。

王春益簽核的單據，下方都貼有真正用途的便條紙。（讀者提供）

Ａ先生說，王把情報協調費當成自己的特支費，行為恐已構成《刑法》「使公務員登載不實」的偽造文書罪，下屬看在眼裡，暗自議論，也有經手的同仁擔心變成共犯，偷偷影印下貼有便條紙的簽辦單自保。

2019年邱國正接任國安局長，有中階主管具名檢舉王濫用情報協調費，但邱　事後僅要求主管核發經費時須簽切結書，沒追究王的責任，甚至在轉任國防部長前，還將王拔擢為主任祕書。

吹哨者曾具名向時任國安局長的邱國正（圖）檢舉王春益涉嫌不法。

▲吹哨者曾具名向時任國安局長的邱國正（圖）檢舉王春益涉嫌不法。

Ａ先生告訴本刊，邱國正未調查此案，等於力保王春益，結果吹哨者在案件曝光後不久，就被王約談，還被調職到外地秋後算帳，直到今年3月，有人到地檢署告發王涉嫌偽造文書及貪汙，案件才又露出曙光。

除王春益外，國安局第3處轄下的南部工作站站長鍾杲秀，也因長期公器私用，遭下屬告發。另名知情人士Ｂ先生指出，鍾去年任職中部工作站站長期間，把工作站的公務司機當成她的專屬駕駛，每週五或她請假返回台北時，都會要司機或是下屬駕駛她的私人車輛載她到高鐵站，並要對方把車開回隊部，順便加油、洗車。

國安局南部工作站站長鍾杲秀要求下屬開車接送，遭人告發公器私用。

▲國安局南部工作站站長鍾杲秀要求下屬開車接送，遭人告發公器私用。

「連計程車錢、停車費都要省！」Ｂ先生說，去年11月，有同仁看不慣，向廉政署檢舉，該案轉交國安局政風處調查，雖查證屬實，但國安局只給鍾口頭告誡，輕輕放下，今年1月鍾已轉調南部工作站站長。

Ｂ先生告訴本刊，鍾杲秀半年間要司機或下屬載送的次數就超過20次，幾乎每週休假都如此，違反公務倫理規範，但國安局調查該案卻一路袒護。

鍾杲秀辯稱，她搭公務車到高鐵站，是要跟憲兵隊協調事務。（讀者提供）

▲鍾杲秀辯稱，她搭公務車到高鐵站，是要跟憲兵隊協調事務。

本刊調查，台中地檢署約談鍾及中部工作站的司機，確認鍾多次在週五下班後，以「來不及轉乘公車搭高鐵」為由，請司機開她的私車載送；司機則稱，接送後返程，發現車子沒油才幫忙加油，否認幫忙洗車。

檢方調查後認定，鍾杲秀要求司機及下屬載送的非公務行為，屬於行政違失，國安局已口頭告誡，相關行徑雖然不妥，但還不構成圖利、貪汙的刑責，因此未將她起訴，但告發人不服，將提出更多具體證據，希望檢方重啟調查。

國安局針對主任祕書王春益遭指控一事回應表示，經查調卷證及訪談相關人員，該項經費是發放給國安情協人員，並非該局同仁，相關使用合乎規定；南部工作站長鍾杲秀案，該局則已提請該局公務人員考績委員會審議，查非上班時間且無公器私用情事，決予以「口頭告誡」，2案的行政調查結果皆副知法務部廉政署，另也已函復士林及台中地檢署。

更多鏡週刊報導
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