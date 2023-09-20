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上課用三角板打破9歲女童頭顱稱誤傷　她清醒後控：老師是故意的

▲▼劉姓女童6日遭老師持三角板打傷。（圖／翻攝自微博）

▲劉姓女童遭老師持三角板打傷。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

湖南長沙一名小學4年級的劉姓女童6日遭老師持三角板打傷，造成頭顱破裂送醫急救，全案依故意傷害罪偵辦。涉案教師原稱是誤傷女童，但女童清醒後，告訴父親「老師是故意的」，校方則說當天監視器畫面無法調取。

根據極目新聞、九派新聞報導，40歲的宋姓男老師用三角板打傷女童後，過了2小時才帶女童到校內的醫務室包紮，校護看見頭骨裂開，才緊急送醫並通知家長。

女童家屬表示，宋師用鋼化玻璃材質的三角板擊中孩子，三角板部分碎片留在孩子顱內，經過5小時的手術，才將碎片取出並縫合。

▲▼劉姓女童6日遭老師持三角板打傷。（圖／翻攝自微博）

▲女童經歷5小時開顱手術。（圖／翻攝自微博）

宋師指出，原本是要打坐在女童後面的男同學，但因為三角板反彈、沒抓好距離才打到女童。

女童在急救後住進加護病房，已經脫臉並清醒，不過劉父表示，女童稱宋師當時先把課桌椅掀了，再走到她座位前，第一次揮三角板時沒有擊中，第二下就直接把頭骨打破，強調「老師是故意的」。

劉父及劉母指出，他們不能理解為何學校稱事發當天的監視器畫面無法調取，「孩子到底是受到怎樣的擊打？是意外還是主觀故意？通知家屬前的2個小時學校在做什麼？」

長沙市岳麓區教育局指出，已對該校黨總支書記和宋師做出停職處理，另宋師已被岳麓公安分局通報刑拘，全案依故意傷害罪偵辦中。

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