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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台灣不是世界上最危險的地方」　美學者會晤侯友宜談中國威脅

▲亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／華盛頓報導

國民黨總統參選人侯友宜美東時間19日上午赴傳統基金會，與該基金會亞洲研究中心主任史密斯（Jeff Smith）、亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）、高級政策顧問布拉克（Bryan Burack）等人進行座談。孔明尚受訪表示，侯友宜對美台關係以及眼下局勢的艱困，有非常明確的理解。至於媒體問到，台灣是不是世界上最危險的地方，孔明尚則否認，但他也坦言，台灣確實面臨來自中國的相當嚴重的威脅。

侯友宜參選總統以來，多次強調民進黨執政讓兩岸關係非常緊張，「世界上最危險的地方就在台灣」。傳統基金會研究中心研究員孔明尚今天在華府與侯友宜會談並接受媒體聯訪，卻表示不認為台灣是世界上最危險的地方。但孔明尚也坦言，台灣確實面臨來自中國的相當嚴重的威脅，而且美國和台灣政府都非常清楚這些威脅。

他們進行了一場非常實質的討論，談到許多問題，但這是一場不公開的閉門會議，所以無法分享任何細節。孔明尚透露，大家問了侯友宜很多很難的問題，但侯回答了所有問題，提供了很好的觀點，讓眾人知道他是如何看待台灣的處境，如果他當選的話對台灣的願景，還有他對台美關係的理解，以及現在情勢所面臨的挑戰。

孔明尚說，大家現在對侯友宜有了更清晰的理解，「我可以說，他對美台關係以及眼下局勢的艱困，有非常明確的理解。」孔明尚進一步指出，侯友宜在《外交事務》雜誌發表了一篇很好的文章，有非常清晰的論述。

孔明尚也說，傳統基金會跟台灣每個政黨以及各個候選人都有進行對話，而這次對話讓他認為特別重要，因為華府有很多人對侯友宜的立場或理解並不清楚，導致產生很多疑問，幸好這次對話幫助大家更好地理解了侯的觀點。

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