餐廳用餐規定寫「no English mean」　全場笑翻：難怪第1項埋伏筆

▲店家用餐須知寫no English mean，全場笑翻「難怪第1項要冷靜」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／趙蔡州報導

許多餐廳為了避免消費爭議、維護環境品質，一名網友在臉書分享一張照片，內容是一間餐廳公告了5點用餐須知，其中第5點卻寫到「no English mean」，讓網友笑翻，直呼「no English mean 我直接笑出來」、「看完第五馬上看回第一」。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張餐廳內張貼的用餐須知，分別是「一、冷靜」，「二、沒有預約，現場排隊」，「三、依序排隊，等候點餐」，「四、沒有外帶」，「五、no English mean No picture（沒有英文菜單、沒有圖片）。」

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▲網友反應。（圖／翻攝自臉書）

照片一出立刻引發網友熱議，有人說，「難怪要冷靜，看到第5點，直接笑出來」、「沒有English真的滿mean的」、「no English mean我直接笑出來」、「第1點在為第5點鋪路」、「冷靜這個放第1個太有趣了」、「笑死，難怪第1項要埋伏筆」。

也有人說，「他應該只是想寫menu，而不是mean，而no picture指不准拍照」、「no picture 我覺得是他們沒有照片給看菜，可能常有外國人要看菜色，既然都沒英文了，可能是在學校附近吧」、「應該是想寫No English menu，但是打錯了」。