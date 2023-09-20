　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

餐廳用餐規定寫「no English mean」　全場笑翻：難怪第1項埋伏筆

▲▼店家寫no English「mean」令人笑噴 要求客人冷靜 網群暴動：無法冷靜。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲店家用餐須知寫no English mean，全場笑翻「難怪第1項要冷靜」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／趙蔡州報導

許多餐廳為了避免消費爭議、維護環境品質，一名網友在臉書分享一張照片，內容是一間餐廳公告了5點用餐須知，其中第5點卻寫到「no English mean」，讓網友笑翻，直呼「no English mean 我直接笑出來」、「看完第五馬上看回第一」。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張餐廳內張貼的用餐須知，分別是「一、冷靜」，「二、沒有預約，現場排隊」，「三、依序排隊，等候點餐」，「四、沒有外帶」，「五、no English mean No picture（沒有英文菜單、沒有圖片）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼店家寫no English「mean」令人笑噴 要求客人冷靜 網群暴動：無法冷靜。（圖／翻攝自臉書）

▲網友反應。（圖／翻攝自臉書）

照片一出立刻引發網友熱議，有人說，「難怪要冷靜，看到第5點，直接笑出來」、「沒有English真的滿mean的」、「no English mean我直接笑出來」、「第1點在為第5點鋪路」、「冷靜這個放第1個太有趣了」、「笑死，難怪第1項要埋伏筆」。

也有人說，「他應該只是想寫menu，而不是mean，而no picture指不准拍照」、「no picture 我覺得是他們沒有照片給看菜，可能常有外國人要看菜色，既然都沒英文了，可能是在學校附近吧」、「應該是想寫No English menu，但是打錯了」。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
不只陳吉仲！盤點我國前五「短命閣員」　他只當6天部長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

餐廳用餐規定寫「no English mean」　全場笑翻：難怪第1項埋伏筆

診所溜滑梯突消失！竟是家長一舉動讓它不見了

進口蛋衝擊食安　北市校園、補習班與課後班全面禁用液蛋

進口液蛋流入學童營養午餐　全教總籲校園全面停用

三年一科的台南「土城香」道長遴選出爐　金杯在在唯一首選

記者會後拋「請辭震撼彈」　陳吉仲哽咽：進口雞蛋政策沒有錯

太魯閣車廂遺骸鑑定與罹難者相符　律師：10個家庭再度心碎

蛋黃酥名店遭1星負評「使用巴西蛋」　老闆崩潰：我們是用鴨蛋

僅上任50天！陳吉仲成「短命農業部長」　豬農之子被雞蛋爭議擊垮

4星座「走不出舒適圈」！金牛不願改變、雙魚想太多了

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

張震嶽再救人！見婦硬闖馬路　狂叭到退回路邊：別怪我雞婆

玉澤演飯撒「每秒都在換動作」太專業　網友讚嘆：速度超驚人..不虧二代團XD

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

柴被媽發現咬壞電視櫃　被質問時狂頂嘴不承認

餐廳用餐規定寫「no English mean」　全場笑翻：難怪第1項埋伏筆

診所溜滑梯突消失！竟是家長一舉動讓它不見了

進口蛋衝擊食安　北市校園、補習班與課後班全面禁用液蛋

進口液蛋流入學童營養午餐　全教總籲校園全面停用

三年一科的台南「土城香」道長遴選出爐　金杯在在唯一首選

記者會後拋「請辭震撼彈」　陳吉仲哽咽：進口雞蛋政策沒有錯

太魯閣車廂遺骸鑑定與罹難者相符　律師：10個家庭再度心碎

蛋黃酥名店遭1星負評「使用巴西蛋」　老闆崩潰：我們是用鴨蛋

僅上任50天！陳吉仲成「短命農業部長」　豬農之子被雞蛋爭議擊垮

4星座「走不出舒適圈」！金牛不願改變、雙魚想太多了

樂天女孩雅涵「胸前刺青」藏被霸凌故事：提醒自己勇敢一點

兩岸媒體湘江行　看湖南中國第一和世界唯一

餐廳用餐規定寫「no English mean」　全場笑翻：難怪第1項埋伏筆

第四場美重量級智庫座談　侯友宜稱願成「負責任的利害關係人」

女大生蹭飯「陌生人喜酒」！包440元太少被罵上熱搜　本人回應了

「台灣不是世界上最危險的地方」　美學者會晤侯友宜談中國威脅

Google AI Bard繁中升級　擴大支援搜圖片、Google地圖、YouTube

蔡凡熙穿Gap自封「隨性帥」路線！約李沐挑戰「芋圓風穿搭」

陳明文住處、服務處涉違建　嘉義市府回應了

新庄監督告白孫易磊：投球讓人一見鐘情！日媒曝火腿勝出關鍵

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

甜點店遭控用巴西蛋　老闆冤：我們用鴨蛋

秋分來了！命理師曝名字有「這1字」快買彩券

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

秋天到！　3生肖要注意

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

好多人生病　醫：最近病房滿出來

「4星座」最容易變牆頭草　誰有利就跟誰好

女遊客出國玩「護照缺4頁」　遭泰海關遣返

4年前在台「受委屈」　韓妹：我回來報仇了

4星座「走不出舒適圈」

他拿安卓機　見小學生「都滑iPhone」傻了

更多熱門

相關新聞

餐廳在火上噴酒精　陸女全身著火毀容

餐廳在火上噴酒精　陸女全身著火毀容

江蘇南京一名女子到高級餐廳用餐時，由於廚師操作不當，在明火上噴酒精，瞬間爆出巨大火球飛向她，造成全身多處燒傷，就連臉部也遭殃，如今事隔一個月，傷口看上去還是很可怕，因此向餐廳求償60萬元（人民幣，下同，約新台幣263萬元）。

新北男開車疑「度估」　撞入店面害餐廳損失至少20萬

新北男開車疑「度估」　撞入店面害餐廳損失至少20萬

仁愛路整棟「貳樓」因改建將歇業？　業者給答案

仁愛路整棟「貳樓」因改建將歇業？　業者給答案

爸吃飯「桌巾冒出狗鼻子」壓力大

爸吃飯「桌巾冒出狗鼻子」壓力大

他逛逢甲夜市嫌貴又沒吃飽！清單曝風向變了

他逛逢甲夜市嫌貴又沒吃飽！清單曝風向變了

關鍵字：

餐廳規定

讀者迴響

熱門新聞

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

女想「肉償抵房租」遭房東拒絕！她竟露胸持刀威脅

甜點店遭控用巴西蛋　老闆冤：我們用鴨蛋

網嘆《木曜4》越看越難過　邰智源：滾

義美捲爭議進口蛋風暴　認「用於條裝蛋糕」

秋分來了！命理師曝名字有「這1字」快買彩券

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

快訊／全球首發！iPhone 15「全系列開箱」

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

保險套「正確戴法」　泌尿醫：很多人忽略最後一步

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

陳吉仲上任50天下台！　我國前五名「短命閣員」一次看

誘拐、販售11孩童！女犯被判死喊：判太重

送約克夏剪毛　接回變凸眼吉娃娃

更多

最夯影音

更多
16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面