不只陳吉仲！盤點我國前五「短命閣員」　他只當6天部長

記者皮心瑀／台北報導

農業部長陳吉仲身陷進口蛋爭議，19日晚間再度請辭，行政院長陳建仁最終准辭。自農業部8月1日成立至今，陳吉仲僅當了50天部長便黯然下台，而翻開我國自民選總統後歷任閣員，任期最短的，為馬英九時期的國防部長楊念祖，在任6天便下台。《ETtoday新聞雲》特別整理我國「短命閣員」前5名，帶您一次看。

一、前國防部長楊念祖

2013年時，時任國防部長高華柱因陸軍下士洪仲丘枉死案於辭職，並由副部長楊念祖接任。

楊念祖為馬英九政府第一位文人國防部長，任內立法院通過軍審法改革，但上任僅6天就因涉及論文抄襲自美國學者費學禮的文章而閃電辭職。

二、行政院前發言人陳宗彥

陳宗彥今年1月31日上任，沒想到遭爆11年前在台南市府任職時，常態性接受性招待，而曝光的通訊對話內容中，陳宗彥更直接問「小芸有空嗎？」引來各界關注。

面對性醜聞，陳宗彥遭爆料後馬上開記者會痛斥這是未經查證的報導，是對他人格的抹滅，但當晚卻以新內閣甫成立，不該因個人所涉過去事件而受到影響，因此提出辭呈。

三、前教育部長吳茂昆

吳茂昆當年上任後接連爆出接赴美開公司、違法赴陸等爭議，又在台灣大學校長遴選案中做出決定，確定駁回管中閔當選資格，引發政界和學界一片譁然，最終上任41天後便請辭下台。

四、前經濟部長宗才怡

宗才怡為陳水扁時期的經濟部長，也是我國首位女性經濟部長，但卻多次失言，一席「企業管理不好，不要怪政府」的發言更遭連番砲轟，成為立委質詢時的箭靶，48天後發出聲明，自喻為「誤闖政治森林的兔子」後請辭。

五、前農業部長陳吉仲

國內蛋荒從去年延燒至今，今年3月啟動雞蛋進口短期專案卻掀起風波。面對爭議，陳吉仲19日下午召開臨時記者會，才為造成社會紛擾道歉，沒想到當晚8點就在臉書發出2000多字長文，「我決定請辭」。

行政院發言人林子倫表示，陳吉仲近日多次向陳建仁表達歉意，並願負個人責任，19日再指近來社會紛爭難以平息，讓專案進口雞蛋政策效益和目的失焦，必須負起責任堅定請辭。陳建仁尊重，勉予准辭，並於21日生效。

陳吉仲出任農委會主委長達4年多時間，而農委會在今年8月1日升格為農業部後，陳吉仲也成為首任部長，沒想到因為進口蛋爭議，卻在今天黯然請辭下台，擔任部長的時間只有短短50天。