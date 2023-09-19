　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只陳吉仲！盤點我國前五「短命閣員」　他只當6天部長

▲▼我國閣員任期。（圖／記者皮心瑀製）

記者皮心瑀／台北報導

農業部長陳吉仲身陷進口蛋爭議，19日晚間再度請辭，行政院長陳建仁最終准辭。自農業部8月1日成立至今，陳吉仲僅當了50天部長便黯然下台，而翻開我國自民選總統後歷任閣員，任期最短的，為馬英九時期的國防部長楊念祖，在任6天便下台。《ETtoday新聞雲》特別整理我國「短命閣員」前5名，帶您一次看。

一、前國防部長楊念祖

2013年時，時任國防部長高華柱因陸軍下士洪仲丘枉死案於辭職，並由副部長楊念祖接任。

楊念祖為馬英九政府第一位文人國防部長，任內立法院通過軍審法改革，但上任僅6天就因涉及論文抄襲自美國學者費學禮的文章而閃電辭職。

二、行政院前發言人陳宗彥

陳宗彥今年1月31日上任，沒想到遭爆11年前在台南市府任職時，常態性接受性招待，而曝光的通訊對話內容中，陳宗彥更直接問「小芸有空嗎？」引來各界關注。

面對性醜聞，陳宗彥遭爆料後馬上開記者會痛斥這是未經查證的報導，是對他人格的抹滅，但當晚卻以新內閣甫成立，不該因個人所涉過去事件而受到影響，因此提出辭呈。

三、前教育部長吳茂昆

吳茂昆當年上任後接連爆出接赴美開公司、違法赴陸等爭議，又在台灣大學校長遴選案中做出決定，確定駁回管中閔當選資格，引發政界和學界一片譁然，最終上任41天後便請辭下台。

四、前經濟部長宗才怡

宗才怡為陳水扁時期的經濟部長，也是我國首位女性經濟部長，但卻多次失言，一席「企業管理不好，不要怪政府」的發言更遭連番砲轟，成為立委質詢時的箭靶，48天後發出聲明，自喻為「誤闖政治森林的兔子」後請辭。

五、前農業部長陳吉仲

國內蛋荒從去年延燒至今，今年3月啟動雞蛋進口短期專案卻掀起風波。面對爭議，陳吉仲19日下午召開臨時記者會，才為造成社會紛擾道歉，沒想到當晚8點就在臉書發出2000多字長文，「我決定請辭」。

行政院發言人林子倫表示，陳吉仲近日多次向陳建仁表達歉意，並願負個人責任，19日再指近來社會紛爭難以平息，讓專案進口雞蛋政策效益和目的失焦，必須負起責任堅定請辭。陳建仁尊重，勉予准辭，並於21日生效。

陳吉仲出任農委會主委長達4年多時間，而農委會在今年8月1日升格為農業部後，陳吉仲也成為首任部長，沒想到因為進口蛋爭議，卻在今天黯然請辭下台，擔任部長的時間只有短短50天。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
不只陳吉仲！盤點我國前五「短命閣員」　他只當6天部長
26歲徐嬌回來了！重新簽進星爺旗下　周星馳看到她「嚇得一縮」
周杰倫大陸開唱突不適中斷　回台近照瘦了
10歲童「割包皮被切龜頭」　2千萬賠償上訴變84萬元
幕後／陳吉仲5度辭官！黨內焦慮變破口　被請辭戲碼加速下台時程
快訊／汐止驚傳瓦斯外洩！濃度超過爆炸下限
快訊／陳吉仲請辭　蘇貞昌感謝他：為台灣擋下非洲豬瘟浩劫
快訊／全球首發！iPhone 15「全系列開箱」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

赴AIT總部密會「多位行政官員」　侯友宜：美非常關心台海問題

不只陳吉仲！盤點我國前五「短命閣員」　他只當6天部長

侯友宜見州長遭攔截？　外交部點出「關鍵時間點」：不可能

幕後／陳吉仲5度辭官！黨內焦慮變破口　被請辭戲碼加速下台時程

快訊／蘇貞昌感謝陳吉仲：他為台灣擋下非洲豬瘟浩劫

陳吉仲「溜之大吉」！　國民黨酸「慌蛋至吉」：成政務官最壞示範

阿帕契彩繪機復活！　加強隱蔽偽裝效果後可展出

批陳吉仲請辭「去留沒那麼重要」　侯友宜：要把蛋流向說明白

快訊／蔡英文尊重陳吉仲請辭　下令團隊檢討、向社會釐清疑慮

陳吉仲林聰賢雙辭　綠委嘆「不得不的決定」：躲不過政治口水瘟疫

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

赴AIT總部密會「多位行政官員」　侯友宜：美非常關心台海問題

不只陳吉仲！盤點我國前五「短命閣員」　他只當6天部長

侯友宜見州長遭攔截？　外交部點出「關鍵時間點」：不可能

幕後／陳吉仲5度辭官！黨內焦慮變破口　被請辭戲碼加速下台時程

快訊／蘇貞昌感謝陳吉仲：他為台灣擋下非洲豬瘟浩劫

陳吉仲「溜之大吉」！　國民黨酸「慌蛋至吉」：成政務官最壞示範

阿帕契彩繪機復活！　加強隱蔽偽裝效果後可展出

批陳吉仲請辭「去留沒那麼重要」　侯友宜：要把蛋流向說明白

快訊／蔡英文尊重陳吉仲請辭　下令團隊檢討、向社會釐清疑慮

陳吉仲林聰賢雙辭　綠委嘆「不得不的決定」：躲不過政治口水瘟疫

NVIDIA DLSS 3.5預定9／21登場　電馭叛客2077、Chaos Vantage皆可用

台灣年底發表！馬自達CX-90休旅獲「IIHS最佳安全首選」肯定

開箱越南最新豪華臥鋪列車！有免費WiFi點心　醒來直奔沙壩夢幻山城

永聯物流開發榮獲APEA企業躍進獎　積極開發東南亞物流

日本驚傳集體食物中毒　100人吃「吉田屋便當」嘔吐腹瀉

聯準會視利率為經濟的櫥窗　量化寬鬆未必有助刺激經濟

診所溜滑梯突消失！竟是家長一舉動讓它不見了

英國爆共諜疑雲　傳中國在外交茶具贈禮「暗藏竊聽器」

資深男星兒重感冒入院　一查「聽力只能15%」！曝病況：都要小心

毛寶貝出入冷氣房後突嘔吐！新北動保處提醒當心「熱傷風感冒」

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

即／陳吉仲鬆口「我決定請辭」　投下震撼彈

即／郭台銘連署站暫緩　喊卡原因曝光

周玉蔻當庭道歉！張淑娟：應封麥退出媒體圈

高虹安涉貪遭起訴　民眾黨：「無罪前」暫停黨權

快訊／民眾黨出手「暫停黨權」　高虹安回應了

快訊／陳吉仲道歉了！政策正確　但願為造成社會紛擾致歉

高虹安涉貪遭停黨權！郭台銘也挺不下去　廟前喊14字重話

快訊／蔡英文尊重陳吉仲請辭　下令團隊檢討、向社會釐清疑慮

卜睿哲曝侯友宜「直接」跟美專家對話　葛來儀大讚：侯有備而來

快訊／准了！陳吉仲堅定請辭 陳建仁：勉予准辭

快訊／林聰賢請辭畜產會董座

快訊／坦言「不認為高虹安每件事都對」　柯文哲：人不可能都100分

柯文哲又夢碎　明「AI競選歌曲」場地要換了

總統連署人驚見「槍擊要犯」　還穿龍袍下聖旨

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

網嘆《木曜4》越看越難過　邰智源：滾

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

可不可「2大飲品買1送1」只有5天

不會成壁紙！　網石棒辣椒宣布每股51.7元買回股票

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面