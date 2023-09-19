崑大視訊系8校友2節目入圍電視金鐘獎　全台影視系唯一師生全入榜

▲第58屆電視金鐘獎入圍名單，崑山科技大學視訊傳播設計系8校友2節目入圍電視金鐘獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第58屆電視金鐘獎入圍名單9月14日甫公布，崑山科技大學視訊傳播設計系，由胡佩芸主任領軍師生及校友共同製作的《藝起看海》入圍了「自然科學紀實節目獎」外，該系畢業校友亦表現亮眼！

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張榮吉導演執導的《模仿犯》獲得高達17項提名，另有高偉晏、江宜真等8位校友獲得個人獎項提名，當中包括系上的夫妻檔陳柏佑與何湘玲皆雙雙入圍，視訊系人才濟濟，師生及校友皆入榜，獲業界肯定！

崑大視訊系師生與校友近年來皆是各大影視音競賽常勝軍，敲金鐘、騎金馬亦是常有的事，截自去年，已榮獲14座金馬獎、15座金鐘獎。本屆金鐘獎由校友張榮吉導演執導的《模仿犯》，在強敵環伺下，包辦戲劇類最多入圍項目，在演員和技術類別上總共獲得高達17項提名，打破去（2022）年《茶金》16項的入圍紀錄，成為金鐘獎史上入圍最多項的戲劇節目，是本屆入圍的最大贏家！

張榮吉導演本人不僅入圍了「戲劇節目導演獎 」，同為崑大傑出系友的高偉晏、江宜真也以《模仿犯》獲得「戲劇類節目聲音設計獎」提名，系友陳柏佑以同片獲得「戲劇類節目燈光獎」提名，可謂崑大校友互相提攜，為好作品一起努力的結果。張榮吉導演表示：「感謝評審的肯定，很開心入圍多項，這是演員和製作團隊一起努力獲得的成績，那是一段很有挑戰的創作過程，感謝夥伴們帶來最好的靈感，一起完成了《模仿犯》。」

已是金鐘攝影師的系友趙冠衡再次以《姊姊》獲得「戲劇類節目攝影獎」提名，他提到：「《姊姊》是一部很有溫度的家庭故事，導演與我跟劇組夥伴們一直想抓出那個溫度感，讓觀眾能夠進入到角色的情緒裡。我們在拍攝地彰化社頭每天感受那個環境的日照與人的氣氛，最後也找出了自己喜歡的方式來說故事；我們使用相機來拍攝，因為我相信現代化小機器能夠兼具靈活性與質感，拍攝結果相當不錯！感謝金鐘獎評審肯定。」

此外，系友杜亦晴以《詠晴》入圍「戲劇類節目聲音設計獎」；去年「節目類聲音設計獎」金鐘得主王逸勳再次與好友兼學姐何湘玲一起以《節氣x六感實驗室》入圍同一獎項，可說是崑大校友在同一擂台既競爭又合作的典範。

王逸勳表示：「六感實驗室我負責的是音效設計，該節目收視對象是兒童，製作當時導演希望音效方面要有童趣，所以節目中很多音效是擷取小朋友玩耍、敲打器皿的聲音，也不一定是照著畫面進行在配置音效，會跟著小朋友說的話加入聲音的跑跳，很開心評審聽到了我們童心的聲音設計，也恭喜多年的混音師好友小可（何湘玲），她今年可以跟老公陳柏佑一起走紅毯了。」以《模仿犯》入圍「戲劇類節目燈光獎」的陳柏佑與何湘玲是視訊系同班同學，在影視幕後多年，夫妻檔一起入圍證明努力與專業被評審看見。

崑大視訊系今年電視金鐘獎入圍成績豐碩，可謂南台灣影視知名科系，系主任胡佩芸表示，本系每年到了年末的影視獎季，師生校友常是入圍常客，無論電視金鐘獎還是電影金馬獎，這是視訊傳播設計系成立26年來，師生共同努力的教育成果，在此也預祝各位校友可以上台領獎，母校以其為榮！

第58屆電視金鐘獎完整入圍名單如下：https://www.cna.com.tw/news/amov/202309145003.aspx