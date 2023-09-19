路口突迴轉！後車閃不過撞上「乘客爆頭亡」　18歲鬼切騎士下場曝

記者陳韻如／新北報導

19歲宏國德霖科技大學王姓男大生2022年10月31日凌晨打工下班，搭乘同事機車前往江子翠準備牽車回家，但行經文化路一段時，前方18歲林姓騎士卻突然鬼切迴轉，2車當場發生碰撞，王男噴飛倒地，頭部重創送醫不治。案經法院審理，林男被依過失致死罪嫌判處7個月徒刑，緩刑3年。

據了解，死者王姓男大生與同事都是宏國德霖科技大學的學生，案發當天凌晨0時許，2人一同從板橋某燒肉店下打工班後，王男搭乘同事的機車要到板橋江子翠牽車返家。

▲▼新北騎士突迴轉，後車撞上，19歲乘客噴飛亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

未料，2人行經新北市板橋區文化路一段時，前車（由18歲林男騎車載著25歲劉姓女性友人）卻突然從中間車道「鬼切」迴轉往南，王男同事閃避不及，2車當場發生碰撞，2機車共4人當場噴飛倒地，造成頭戴3/4安全帽的王男頭部重創、身體多處骨折，倒臥在血泊。

警消獲報到場，緊急將王男送醫搶救，但仍不幸宣告不治，其母親接獲噩耗趕到醫院認屍時，當場崩潰痛哭。

法院審理時，根據道路交通事故調查報告及案發現場照片，發現該道路內側車道設有禁行機車標誌，另路口也設有禁止迴車標誌，但林男卻貿然迴轉，進而釀成事故，但考量其已與家屬達成和解，並願意賠償，法官最終將他依過失致死罪嫌判處7個月徒刑，緩刑3年。全案可上訴。