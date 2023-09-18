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高二女兒拒穿「背扣式內衣」　使出超髒絕招！媽頭痛：逼她也沒用

胸部,乳房。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多女孩在發育期間，會開始穿上內衣。但一名媽媽表示，高二女兒拒絕穿背扣式內衣，堅持只穿小時候的兒童內衣，就算她強迫也沒用，對方寧願不洗內衣，也要每天都穿同一件，讓她傷透腦筋。不少網友看到後紛紛建議，「可以買運動內衣，穿起來很舒服！」

原PO在臉書「家有中學生」發文表示，女兒已經高二了，但堅持不穿背扣式內衣，因為覺得穿上去之後，內衣痕跡會很明顯、很噁心，也總有扣子隨時會掉的不安全感，所以從發育開始就穿著兒童內衣，現在也不肯換掉，還說「胸部沒長多少，有穿跟沒穿差不多」。

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原PO表示，後續買了很多件背扣式的內衣給女兒，希望可以逼迫對方更換，結果對方卻想出恐怖的解決辦法，就是「不洗，每天穿同一件」，讓她差點暈倒，不知道該怎麼解決？

▲胸罩,內衣。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

文章曝光後，網友紛紛建議「帶她去買，選自己愛的」、「那種罩杯式上衣呢？ 有各種款式可以看」、「穿小可愛細肩帶背心那種，很多有罩杯已經縫在裡面了」、「有無鋼圈的罩杯型內衣，穿起來無痕」、「就穿無痕無鋼圈的啊，現在日本有很多又透氣也舒適的內衣，連扣子都不用了」。

其中最多人推薦的是運動內衣，「找運動型的給她」、「我家穿運動型居多，感覺也很好，穿在外衣裡的，說真的舒適比較重要，大人很多也是無鋼圈了」、「買運動內衣，現在很多都穿運動內衣，不穿傳統的了」、「穿運動內衣也很OK啊，現在的運動內衣都做得很好看也舒服」、「運動內衣很適合」、「尊重她，另外可以買運動內衣也很舒服」。

事實上，若是因為特別喜歡某件內衣，為了不要更換，每天都穿同一件也萬萬不可，重症專科醫師黃軒日前就曾提醒，內衣上面其實有很多肉眼看不到的髒汙和細菌，如果沒有定期換洗，可能導致乳房和皮膚感染風險增加，還可能引起汗斑、脂漏性皮膚炎、念珠菌感染等疾病，因此建議，還是應該挑選到適合的內衣，並勤加換洗。

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