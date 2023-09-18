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社會 社會焦點 保障人權

2童目睹父母慘死「社工10分鐘快閃」　陳其邁致歉：社會局應檢討

▲▼ 。（圖／）

▲羅家一對稚齡小兄弟目睹父母遭殺過程後成孤兒，還成為全案唯一目擊證人。（圖／記者吳世龍翻攝）

文／鏡週刊

高雄市苓雅區15日發生駭人命案，63歲吳姓嫌犯疑不滿樓上長期發出噪音，積怨已久持刀上樓砍人，當著2名孩童的面殺害其父母，殘忍行徑震驚社會。然而事後受害家屬抱怨，社工局社工只到場10分鐘就閃人，便未再聯繫只傳簡訊關心，處理孩童心理創傷態度消極。對此，高雄市長陳其邁17日晚間在臉書發文致歉，坦言社會局應該要檢討。

根據《UDN》報導，死者家屬不滿，表示社會局社工雖在案發後到場關心，卻只短暫停留10分鐘，得知不需要安置便離開，後續只傳簡訊關心，也沒派員協助孩童做筆錄，批評社會局做法流於形式。

對此，陳其邁昨晚在臉書表示，自己和許多市民一樣，非常不捨父母遇害案件中兩位小朋友，為實際協助家屬並了解需要，17日他已與市府陳盈秀副祕書長、社會局謝琍琍局長、教育局謝文斌局長等人前往探望家屬及孩童。

陳其邁承諾，市府會請醫師協助小朋友後續心理復原，並由副祕書長擔任窗口、專責社工陪伴；社會局也再次針對孩子心理諮商、喪葬事宜等家屬關切的問題進行協助，法律協助、善心捐款則由市府各局處共同協助。

陳其邁也向家屬表達「社會局也許做得還不夠，應該要檢討並做得更好。」透露目前孩童心理諮商已完成聯繫，社會局心理師已跟家屬約定時間，教育局也會配合協助。

另外，針對善心人士有意捐款協助教育基金，社會局社會救助金專戶會依指定捐款，專款專用。孩童父母喪葬事宜同樣專案處理，市府也將協助家屬相關法律協助，包含後續委任律師的費用。

陳其邁強調，警方破案後，當務之急是「務必讓小朋友受到最好的安置照顧，這是我們最關心的。」




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