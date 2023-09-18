同事上班「拿公用菜瓜布」刷狗碗！被制止還反嗆：沒愛心

▲現在愈來愈多人養毛小孩，也有公司開放員工帶寵物上班。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



網搜小組／柯振中報導

現代人養寵物比例愈來愈高，有些公司也因此會開放員工帶毛小孩一起上班。不過，一名網友指控，同事帶著愛犬到公司上班，還會拿公用的菜瓜布刷洗狗碗，就算開口制止，還會被罵「沒愛心」，氣得他上網爆料，事件曝光後，意外引發討論。

這名網友在「爆料公社」中指控，公司有公用菜瓜布、洗碗機提供員工使用，不過某位同事帶著愛犬來上班，卻會拿公用的菜瓜布來刷洗狗碗，甚至還將狗碗放入洗碗機內一起清潔，讓他覺得相當噁心。

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不過，儘管網友開口提醒，同事依然故我，甚至還會回罵龜毛、沒愛心等話語，讓他氣得痛批，如果人跟狗真的沒差別，「那你何不拿狗的碗吃飯就好？」

▼一名網友指控，同事拿公用菜瓜布刷狗碗，還會將狗碗放進公用洗碗機裡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



此外，除了使用公用菜瓜布刷洗狗碗，該名同事摸完狗以後，也會沒洗手跑去取用點心，只要看見摸狗的手伸入袋子，就會讓網友相當反胃，甚至不想再碰那包點心，「帶狗上班就算了，還要別人忍受你的髒，都不會不好意思嗎？」

貼文引起了一陣撻伐，不少社團成員也留言大罵，「這種人都認為牠家的狗是世界無敵超級乾淨的」、「自己認為衛生在私人空間隨便自己怎麼用，但公共區域請互相尊重」、「世界上最不缺就是自私自利的人」、「私人空間可以，公共當然不行」、「那些覺得沒差的人，應該也喜歡跟狗共用一個碗？」