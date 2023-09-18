▲持續稽查進口蛋回收，桃園啟動國產蛋價監控機制避免哄抬囤積。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對進口巴西雞蛋混充國產蛋標示不實，桃園市政府17日兵分四路，持續稽察轄內蛋加工廠、供應商及蛋品行，有無國產混入進口雞蛋之情形。衛生局表示，2天來查核42家傳統雞蛋販售商行均是國產雞蛋，且有溯源標章可追循；另外，該局也將針對供應學校營養午餐的團膳業者，查訪是否有標示不實的混蛋或蛋製品，以維護師生健康。

為把關進口散裝籃蛋有無落實執行下架回收，衛生局長劉宜廉、農業局長陳冠義今天親自帶隊前往仲毅農產品公司了解，現場見回收下架散蛋，籃上貼有畜產會、入庫日期及批號之標籤，共計16籃（約192公斤），目前業者仍持續回收中，預計9月18日全數完成回收，已要求業者針對本次進口雞蛋積極回收下架。

另查核乙太農產品於8月底有進口泰國雞蛋312箱製成蒸煮蛋，餘48箱有效日期2023.09.22，惟業者表示，因製成過程品質不佳，故不再製成待銷毀，衛生局現場抽驗。

▲桃園持續稽查進口蛋回收。（圖／衛生局提供）

衛生局表示，此次，運用桃園市餐飲業者登錄於「桃食安心資訊平台」之餐點食材供應商資料庫，經搜尋位於本市雞蛋販售商計有374家，衛生局將運用此筆名單持續追查雞蛋來源符合性，本次雞蛋查核結果將公布於平台之查驗專區供民眾查詢。衛生局鼓勵業者登錄全食材溯源資訊，及揭露至少3道自製餐點食材溯源資訊，當有食安事件發生時，可以在第一時間掌握使用疑慮食品（材）店家，即時通知及掌握回收下架進度，降低民眾暴露在風險中。

農業局表示，為強化生產端源頭管理，請蛋雞畜牧場做好防疫措施及生產管理，以穩定供應雞蛋產量。農業局目前也密切關心本市蛋價波動與持續掌握雞蛋的供需情形，避免蛋價哄抬飆漲，保障穩定生產及提升品質，讓民眾可安心使用。後續持續聯合桃市府消保官、經濟發展局、衛生局對轄內超市、賣場、市場等店家進行查核，以了解是否有哄抬雞蛋價格或囤積之情事，保障民眾的消費權益。

桃園市政府提醒民眾，應選用優良國產蛋品，例如CAS、TAP產銷履歷標章、有機驗證標章及溯源標章，也提醒民眾購買散裝生鮮雞蛋時，應留意裝載容箱，外箱是否黏貼雞蛋溯源標籤貼紙，若為選購盒裝洗選蛋時，要注意外包裝是否明確標示品名、原產地、有效日期等項目，國產雞蛋可到國產雞蛋溯源平台系統查詢雞蛋來歷，以免買到來路不明的蛋品，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。