誰在攻擊陳吉仲？　吳音寧籲「不能低頭」：2018同一群人

▲吳音寧隔空向陳吉仲喊話。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

進口蛋爭議持續延燒，今（17日）傍晚突有媒體獨家報導指農業部長陳吉仲請辭獲准，行政院前院長蘇貞昌對此大抱不平轟放話「非常惡劣」，行政院深夜證實，陳口頭請辭獲慰留，3個多小時內「劇情」峰迴路轉，引發黨內譁然。陳吉仲舊識、民進黨立委參選人吳音寧指出，2018年攻擊自己的那批人，就是現在攻擊陳的，強調「我們不能向謊言低頭」。

吳音寧今天晚間透過臉書表示，跑行程中突然接到新聞快訊，以聳動的方式，報導陳吉仲請辭傳聞，她心頭一驚，趕緊打電話詢問，但是陳吉仲的電話一直通話中，詢問其他朋友也都表示，消息尚未證實，但是，尚未證實的、所謂的「新聞」，已經如夜風般吹起的廣發、廣傳。

吳音寧直言，「陸續有朋友來問我，怎麼一回事？有朋友跟我說，陳吉仲部長不應該請辭。因為，若是如此，就落入惡意攻擊者的圈套陷阱了。我說，我也是這麼認為」；2018年的時候，她同樣受到鋪天蓋地的抹黑與攻擊，而當年攻擊自己的那一批人，和現在攻擊陳吉仲的，就是同一群人。

吳音寧並指，那都是選舉前，惡意鋪排出來的不實攻擊呀。她說，這些從來不是真正為台灣，從來不是真正為農業、為雞蛋產業、為消費大眾，不是真正為台灣人民著想的政治操弄與炒作，因此，她想把電話中，要跟陳吉仲說的話，在這裡公開說：辛苦了，不能向謊言低頭，請一起為台灣農業繼續努力。