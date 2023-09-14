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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

星前外長提組「中國人邦聯」　涉外高層：乾脆鼓吹新加坡先試辦？

▲▼前新加坡外交部長楊榮文（George Yeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前新加坡外交部長楊榮文（George Yeo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

新加坡前外長楊榮文在「亞太千里論壇」演說中指出，台灣是美國利用來對付中國可犧牲的棋子，主張台灣可跟中國統一的「中國人邦聯」。對此，外交高層人事表示，不知楊榮文在講這些話時，有沒有讓新加坡總理李顯龍知道？或是他乾脆鼓吹先試辦新加坡加入中國倡議，與中國成為邦聯。

楊榮文近日在「亞太千里論壇」演說中指出，台灣是美國利用來對付中國可犧牲的棋子，他認為台海現狀實際上是不可持續的，應該達成「一個中國」的未來，主張台灣可跟中國統一的「中國人邦聯」。

對此，外交部14日發出正式聲明，強調楊榮文的相關言論，完全與事實不符。

外交部表示，楊榮文認知明顯偏頗，並與區域內多數民主國家的理解大相逕庭，這是他個人意見，不僅無助區域和平與穩定發展，也損害台美關係與台星關係的正向發展。

此外，外交高層人士受訪時說，新加坡的前外長在台灣主張台灣可以跟中國統一，本身就是一個很錯亂的議題。

該位人士翻出去年（2022年）8月份時，新加坡總理李顯龍在國慶的談話，李顯龍當時表示，新加坡的華族不再是「落葉歸根」，而是「落地生根」、「我們有自己的故事可以說，而且一定要把它說得精彩。」

外交高層人士說，過去已經連續兩年，新加坡的總理都在國慶講話上，特別針對新加坡的華人提出「落地生根」，強調新加坡的華人不是政治上的中國人，儘管語言生活習慣相近，也已經過長時間洗禮成不同的文化樣態。

該人士說，不知道楊榮文在台灣講這些話時，有沒有讓李總理知道，還是乾脆楊榮文也可以鼓吹新加坡先行試辦加入中國的倡議，與中國成為某種邦聯，看是否可行？

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