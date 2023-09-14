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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴佩霞當郭台銘副手！　國民黨：捍衛中華民國不要脫隊

▲▼前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（14）日公布副手人選，由藝人賴佩霞出任。對此，國民黨引述職人劇《人選之人》台詞，「民主可以是一個人說了算，想要怎麼樣就怎麼樣的嗎？」並呼籲，應秉持真正的主流民意，心中不要只有自我，而應「小我小一點、大我大一點」，期待非綠大團結，方能讓「政黨輪替，台灣更好」。

國民黨表示，大選的進展皆隨時密切注意與掌握，黨唯一徵召提名人為侯友宜，國民黨將堅定自己的步伐，團結一致向前行，不受外界因素影響。國民黨認為，超過六成的主流民意是下架民進黨，呼籲各方人士應秉持真正的主流民意，心中不要只有自我，而應「小我小一點、大我大一點」，期待非綠大團結，方能讓「政黨輪替，台灣更好」。

國民黨重申，黨經過全代會無異議通過之總統提名人為侯友宜，因此堅定力挺侯友宜的態度不因任何外在因素而改變。此外，國民黨黨員為非黨籍參選人公開助選之行為會違反《一一三年中華民國總統暨立法委員選舉 中國國民黨黨員行為規範》。國民重申黨紀沒有模糊空間，黨員如涉違紀問題將由權責單位嚴肅處理。

「民主可以是一個人說了算，想要怎麼樣就怎麼樣的嗎？」國民黨引述《人選之人》台詞並說，國民黨相信在下架民進黨、捍衛中華民國的道路上，所有理念一致、同為「中華民國派」的各方都能並肩前行，而非自作主張脫隊。

國民黨表示，誠摯期待各方秉持以人民為本的心，「小我小一點、大我大一點」。國民黨與侯友宜也會繼續爭取各方力量支持，務求非綠大團結，共同下架民進黨、共組捍衛中華民國的執政大聯盟，才是一起達到和平、繁榮和清廉目標的最好路徑。
 

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