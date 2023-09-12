撞死籃球明星高中生！海軍女士官長跛腳現身　手還插著靜脈留置針

▲高雄17歲少年遭撞死，肇事的女士官長跛腳現身。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄市左營區一對吳姓父子11日傍晚買完晚餐準備回家，卻在庄仔路與翠華路口停等紅燈時，遭到一名周姓海軍女士官長從後方衝撞，其中17歲的吳姓高中生更是遭拖行數10公尺，經緊急送醫後仍宣告不治。吳姓高中生今（12）日下午相驗，肇事的女士官長在警方陪同下現身，可以發現她手部還插著靜脈留置針，一跛一跛走進殯儀館。

初步了解，肇事的周姓女子為海軍士官長，昨日到海軍左營基地上課，傍晚開車準備返回屏東時肇事；而吳姓父子則是一起去買晚餐，已經買好準備回家，卻在途中遭逢車禍，父子天人永隔。

周女則向警方表示，對車禍過程完全沒印象，直到清醒時才知道自己撞在分隔島上。警方對相關人員實施酒測，均無飲酒情事，肇事責任，將陳報交通大隊判定，事後也依過失致死罪嫌將周女移送法辦。

吳姓高中生今下午相驗，其家屬到場在外痛哭失聲，而肇事的周女也在警方陪同下到場，而她也因事故造成受傷，左手手背還插著靜脈留置針，但在面對媒體詢問時，她全程不發一語，一跛一跛走進殯儀館。

▲吳姓高中生家屬在場痛哭失聲。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外，家屬針對警方辦案提出質疑，認為吳姓高中生命危急救當下，警方卻大案小辦，迅速作完筆錄，就讓肇事女士官回家，懷疑是否軍方有施壓。

對此，警方回應，周女事故後在海軍總醫院住院治療，警方獲悉後即派遣警力戒護，另經請示檢察官，將於下午相驗釐清責任後，將嫌疑人依「過失致死罪」嫌移送地檢署偵辦。

警方強調，除了於現場車禍事故處理，亦同時與醫院、家屬保持聯繫，隨時掌控傷勢情形。另外，經警方協調周女單位，其心理輔導官告知，軍中已成立關懷小組，並每日派兩名官兵，前往死者靈堂協助家屬，處理後事事宜。

▲▼高雄父子遭海軍女士官長猛撞。（圖／記者許宥孺翻攝）