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基泰「二大門神」曝光！　來頭超大黑白通吃

基泰大直建案造成嚴重鄰損，附近地基崩裂，景象嚇人。

▲基泰大直建案造成嚴重鄰損，附近地基崩裂，景象嚇人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

因為施工不當，造成台北市中山區大直街多戶民宅坍塌的基泰建設公司，10日下午由董事長陳世銘率總經理馮先勉等高層召開記者會，陳除了道歉外，也當場宣布辭去董事長一職，以示負責，但讓外界訝異的是，話才說完，他便頭也不回、轉身離開，由馮繼續對外說明善後方案。

陳世銘的態度連台北市長蔣萬安都看不下去，當天晚間，蔣重回大直現場了解狀況，強調之前就要求基泰建設出面負責，不能神隱，並重炮轟擊陳：「這是要負起責任的時刻，不是辭職離開的時刻！」台北市議員王世堅也痛批：「建商老闆是起造人，怎麼能讓他拍拍屁股走人，他擺明只想用民事賠償解決，不想負刑事責任！」為此，王11日特別前往台北地檢署，告發陳殺人未遂。

7月26日、案發前44天的監測資料已顯示異常，基泰卻執意開挖。

▲7月26日、案發前44天的監測資料已顯示異常，基泰卻執意開挖。

不僅事故發生後的危機處理被罵翻，其實早在今年7月26日，也就是坍塌前44天，基泰建設委託的儀大工程顧問公司監測報告已明確指出：「地面沉陷點、建物沉陷點都大於行動值，建物傾斜計也大於警戒值。」但基泰卻未做積極處置，照常大規模開挖，終於釀成重大公安事故。

基泰董事長陳世銘（右）神隱多日後召開記者會道歉，並宣布辭職。

▲基泰董事長陳世銘（右）神隱多日後召開記者會道歉，並宣布辭職。

為什麼基泰建設這麼敢？知情人士告訴本刊，除了基泰是上市公司、財大氣粗之外，公司董事會有2大門神，也是原因之一。本刊調查，基泰董事會專案顧問孫偉志，除了身兼磐石開發公司董事長，另一個身分還是台北市政府現任的市政顧問，事實上，孫從柯文哲當市長時，就已名列市政顧問，蔣萬安上任之後，依舊屹立不搖，政商關係可見一斑。

今年初才退休的前警政署副署長劉柏良，目前掛名基泰副董事長。

▲今年初才退休的前警政署副署長劉柏良，目前掛名基泰副董事長。

除此之外，孫偉志曾任台北市文山區安全協會顧問、文山區公所民俗委員會會長、台北市都市關懷協會理事長、木柵保儀尊王集應廟資深顧問，也是角落娛樂公司、角落餐飲公司、曼谷CAB0CH0N飯店董事長，事業版圖極大。

基泰建設董事會專案顧問孫偉志，目前也是台北市政府的市政顧問。（翻攝中國科技大學YouTube）

▲基泰建設董事會專案顧問孫偉志，目前也是台北市政府的市政顧問。

知情人士指出，孫出身台北市文山區景美一帶，在地方十分活耀，為人海派，與黑白兩道關係都好，所以才會被基泰延攬為董事會專案顧問。

基泰建設總經理馮先勉對外說明善後進度時，一度哽咽落淚。

▲基泰建設總經理馮先勉對外說明善後進度時，一度哽咽落淚。

除了孫偉志，今年1月才退休的前警政署副署長劉柏良，也被外界視為基泰的門神，本刊調查，劉今年中是以京殿堂實業公司代表人的身分，進入基泰董事會擔任副董事長，此外，劉目前也是全安科技物業公司董事長，而全安的背後則是一家能源公司。知情人士指出，劉的司法人脈充沛，警界關係又好，對於經常處理黑白兩道問題的建設公司而言，劉確實是不可多得的人選。

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