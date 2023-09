足球賽中吞黃牌！英球員竟舉「UNO迴轉卡」反擊　爆笑畫面曝光

▲福什在吃下一張黃牌後,用Uno迴轉卡將懲罰反彈到裁判身上。(圖/翻攝自IG)

記者葉睿涵/編譯

英國9日舉辦了一場慈善公益足球賽,邀請知名YouTuber與Sidemen FC一起踢球募捐。豈料,YouTuber隊一名成員因犯規被裁判亮黃牌警告時,居然拿出了一張Uno迴轉卡(Reverse),將警告「反彈」給裁判,讓全場氣氛瞬間沸騰。

綜合外媒報導,當比賽進行到第77分鐘時,Sidemen FC已奪下6分,比只有4分的YouTuber隊領先不少。膠著的賽況讓YouTuber福什(Max Fosh)著急不已,意外犯規,因此裁判克拉滕博格(Mark Clattenburg)立即吹哨,為福什送出一張黃牌。

Still not over Max Fosh pulling out the uno reverse card pic.twitter.com/1QugiZseCE