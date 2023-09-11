女子咳了20年！只因「吃太飽」　網一票點頭喊：我也是

▲吃太撐會引發咳嗽！寧波有名女子的久咳，終於找到解答 （圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

咳嗽咳太久，居然只是因為「吃太飽」？大陸寧波有一名女子，咳了20多年，跑遍多家醫院，接受各種中西醫治療，甚至接受過敏原篩檢，但病情不見好轉。三個月前，她終於找到解答，原來是「胃壓過高」導致的胃食道逆流！

一般以為反酸、噁心感，是胃食道逆流常見症狀，但有些患者會出現咳嗽、氣喘，甚至是肺纖維化等症狀。而醫生也發現，女子的「胃部壓力過高」，也是讓加重症狀嚴重的主因。

正常情況下，食道和胃之間有括約肌、膈肌、韌帶等的「天然屏障」，防止胃裡食物逆流回食道。但當屏障被破壞，或胃內壓力過高時，則會使胃里的物質「逆流而上」！近一步發現，該名女子155公分，體重71公斤，習慣三餐吃飽之後，不是躺下就是久坐。「肥胖已增加腹部壓力，再加上吃飽久坐。過高的腹壓和膨脹的胃，進而導致胃食道逆流」呼吸內科醫生解釋著。目前經過治療與改變生活習慣後，女子的症狀好轉，困擾20多年的咳嗽也消失了。

此新聞一出，居然引發不少網友共鳴，紛紛留言：「對！我一吃多就咳」、「我也是」、「這不是在說我嗎」。更有網友感嘆：「晚上常咳得很嚴重，白天還沒事」。看來不喝咖啡、吃甜食，胃食道也容易出狀況。吃飽後避免久坐，四處散步走走，不僅養成好體態，更維持健康狀態。

延伸閱讀

▸ 婆家狂跟老公要錢…人妻懷孕被逼墮胎 產後探望竟只帶串香蕉

▸ 男子醉後家暴前妻又襲警遭壓制 69歲老母持刀反擊慘遭「當場擊斃」

▸ 她肚痛急掛急診⋯X光一照「滿肚子大便」要灌腸 交往3個月男友反應曝