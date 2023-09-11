威力彩連22槓！今晚飆5.2億　4星座4生肖財運旺

▲威力彩連槓22期，今晚頭獎上看5.2億。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

威力彩連槓22期，今天（11日）晚間的頭獎上看5.2億。清水孟國際塔羅小孟老師分享，雙魚座、獅子座、天秤座、處女座，以及生肖屬「虎、蛇、狗、馬」偏財運強。但他也強調，命中有福報，再搭配他所講才會中大獎。

第4名：處女座

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今日太陽在處女元辰宮，所以處女座能夠「突發偏財」，且有邏輯能力和機運，可以多聯想一些數字、組合，提高中獎的機率。太陽也代表「熟」，建議下注前可以吃熟食再下注，能提高中獎率。

第3名：天秤座

今日天秤座有穀神星座落，本身運勢就不錯，穀神星代表穀物女神，穀物在古代代表錢財，所以容易替天秤座帶來意外之財。下注前建議吃碗飯代表穀物，一邊吃飯，腦中再冥想數字，能讓穀物女神幫你抱住財運。

第2名：獅子座

今日金星入元辰位，讓獅子座的運勢有金錢財水噴發的勢態。再加上婚神星移入本命宮，婚神代表喜慶，建議獅子座在下注前可攜帶一些喜氣的物品，或者冥想喜氣數字，對中獎運會有幫助。

第1名：雙魚座

雙魚座因有海王星、土星雙星匯聚本命宮，所以可能會有意外之財發生。此外，海王星也為財水，因此今日下注前多喝水，喝水越多對雙魚座越有利，能讓財水不斷圍繞在身旁。

►今日開運生肖：

虎、蛇、狗、馬

►今日開財運方位：正南方

建議往住家或辦公室南方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

►開運時辰：

09：00-11：00

19：00-20：00