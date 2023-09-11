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社會 社會焦點 保障人權

打死19歲男！13歲就成殺人共犯　大哥交保直奔柬埔寨

檢警循線逮獲下手行凶的16人，其中最小僅13歲。（東森新聞提供）

▲檢警循線逮獲下手行凶的16人，其中最小僅13歲。

圖文／鏡週刊

新北市19歲男子日前遭人圍毆致死，遭陳姓男子夥同15名友人活活打死，檢警追查發現，全案起因疑似是死者表態脫離詐團，離譜的是，這群施暴的詐團成員，最年輕的只有13歲，犯案後還結伴前往酒店狂歡，對鬧出人命絲毫不以為意。檢察官偵訊後共聲押10人，8人遭法官裁定羈押，其中1名帶頭老大交保後立即飛往柬埔寨，檢警不排除他棄保潛逃，將全力緝捕歸案。

由於其中一名帶頭老大獲交保後旋即出境柬埔寨藏匿，有棄保潛逃之嫌，除將全力緝捕歸案，專案小組研判全案涉及竹聯幫詐騙集團黑吃黑，正循線擴大偵辦。

▼其中1名洗車場股東獲法院交保後，立即趕赴機場逃亡柬埔寨。

其中1名洗車場股東獲法院交保後，立即趕赴機場逃亡柬埔寨。（東森新聞提供）

本刊調查，檢警目前掌握的許多蛛絲馬跡，都指向這個詐騙集團可能和竹聯幫仁堂有關，巧合的是，台版柬埔寨案也曾傳出仁堂旗下的育仁會、明仁會成員參與其中，是否有更多不為人知的黑幕，檢方將一併深入追查，積極溯源，誓言抓出幕後的黑手。

▼帶頭老大夥同兩小弟，將被害人從洗車場載送到淡水處所繼續毆打。

帶頭老大夥同兩小弟，將被害人從洗車場載送到淡水處所繼續毆打。（警方提供）

檢警根據嫌犯的手機，發現他們涉及多起詐騙案，甚至經常出入柬埔寨，被害人想脫離該集團不成才遭痛下毒手，懷疑幕後涉及更大規模的黑幫詐騙集團，為逮到藏鏡人，專案小組已同步調閱酒店監視器畫面，並查出支付酒店消費的幕後金主，種種跡象都顯示這個詐騙集團可能和竹聯幫仁堂有關。

▼警方獲報淡水民宅有打鬥聲，立即派員察看。

警方獲報淡水民宅有打鬥聲，立即派員察看。（翻攝畫面）

竹聯幫仁堂旗下的明仁會、旭仁會和育仁會，近來為了爭搶地盤頻頻滋事，旭仁會和明仁會甚至在今年3月先後包下大直萬豪酒店同個樓層辦春酒，旭仁會先是找來40多位辣妹接待，隔天明仁會為了不輸陣，又找來170位旗袍辣妹，飯店門口停滿超跑豪車，事後還有人將場內旗袍辣妹迎賓送客等影片PO上抖音炫耀，形同公開向公權力挑戰，因而引來一連串的掃黑行動。

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