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立委參選人直播「惹到女網友」！她撂人衝現場開扁　火爆畫面曝

@mz0218 懶人包：被帶回警察局了，立委自己騎車去，臉上痘痘破掉流血，衣服也被撕破#蔡承攸 #蔡承攸被打了 ♬ 原聲 - 李萌智 - 隔壁班阿智

記者閔文昱／綜合報導 

台南學甲街頭9日晚間爆發一起肢體衝突，立委參選人、直播主蔡承攸疑似在直播時提及黃姓女子的不實言論，引發黃女不滿，找來黃姓男友人前往理論，雙方爆方嚴重口角，進而演變為肢體衝突。巡邏員警見狀，立即將雙方人馬拉開並帶回偵訊，今依傷害等罪嫌，將蔡承攸、黃女及黃女友人移送法辦。

▲台南立委參選蔡承攸因直播內容引發黃女不滿，雙方在街頭爆發肢體衝突。（圖／翻攝自社會事影音）

▲台南立委參選蔡承攸因直播內容引發黃女不滿，雙方在街頭爆發肢體衝突。（圖／翻攝自社會事影音）

警方表示，蔡承攸9日晚間9時許進行直播時，提到黃姓女子的男女關係，黃女認為內容不實，憤而找黃男等友人前往理論，雙方在台南市學甲區某飲料店附近爆發肢體衝突。所幸，正巧有巡邏員警經過，立即將雙方拉開並將相關人等帶回派出所偵辦，因雙方互提傷害告訴，全案10日依傷害、妨害名譽罪移送台南地檢署偵辦。

警方表示，網路世界因有隱匿身分功能，導致常有網友於線上互嗆，一言不合，即試圖找出對方所在，從網路世界變成現實世界的糾紛，學甲分局呼籲，民眾在線上直播時仍應注意與網友間之互動，勿有汙衊、恐嚇、威脅等言語，易造成不可預計之狀況發生。

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