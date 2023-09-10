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藍白合示範區遭突襲　支持者憂綠委躺著選

蔡其昌（右三）是中華職棒聯盟現任會長，許多球迷因此對他不陌生，但中職球員在新竹棒球場受傷事件，也讓他成為不少球迷批評的對象，質疑他身為會長，卻未盡力保護好球員的安全。（圖／翻攝自沈慧虹臉書）

▲蔡其昌（右三）是中華職棒聯盟現任會長，許多球迷因此對他不陌生，但中職球員在新竹棒球場受傷事件，也讓他成為不少球迷批評的對象，質疑他身為會長，卻未盡力保護好球員的安全。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

郭台銘宣布參選後，民調支持度仍敬陪末座，卻意外加速「藍白整合」進度，惟支持度下滑的民眾黨主席兼總統候選人柯文哲姿態雖變軟，仍堅持藍白合作應先談「理念」，讓殷切期盼政黨輪替的藍、白支持者心急如焚，地方傳出已悄悄自行整合。

參選台中市第一選區的民眾黨立委參選人蔡壁如近日受訪時就低調表示，外傳國民黨在該選區不提名候選人，藍白合作對抗新系立委蔡其昌，她最近跑行程時，已經感受到來自台中藍營「低調的善意」，心領神會之餘也更有拼勁。

熟知台中選情的地方人士說，台中藍白基層雖開始良性互動，避免在野出現兩組人「鬩牆」、讓綠營漁翁得利，但爭取參選中市一選區的國民黨籍金門大學副教授劉燈鐘，日前卻現身郭台銘在台中大雅區舉行的里長餐會，與郭十指相扣、郭還意有所指的要大家支持「國民黨候選人」，反讓藍白支持者迭有怨言，疑郭「見縫插針」、是否欲以戰逼藍白接招，在野能否合作，不讓柯文哲最有意見的綠營新潮流系不致「躺著選」，有待觀察

台中市立委第一選區被外界視為「藍白合」的重點觀察區，外傳國民黨在該區不提名參選人，將與民眾黨合作，但國民黨籍的金門大學副教授劉燈鐘仍不放棄爭取國民黨提名，成為「藍白合」的變數之一。（圖／報系資料照）

▲台中市立委第一選區被外界視為「藍白合」的重點觀察區，外傳國民黨在該區不提名參選人，將與民眾黨合作，但國民黨籍的金門大學副教授劉燈鐘仍不放棄爭取國民黨提名，成為「藍白合」的變數之一。（圖／CTWANT提供）

台中市立委有八個選區，其中，第一選區（中市大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）在明年大選，被外界視為「藍白合」重點觀察戰區，因為民進黨在該區提名現任立院副院長蔡其昌爭取連任，政壇看好若能高票當選，綠委也再度過半，蔡將是下屆立院院長的熱門人選。

蔡是綠營新潮流系的中部大將，知名度高，與民進黨總統參選人賴清德又是同派系，蔡雖在去年縣市長選戰被國民黨「媽媽市長」盧秀燕擊敗，但他再度選立委，挾綠營在中央執政的豐沛資源為後盾，仍被視為具有「市長級」堅強戰力，若國民黨、民眾黨都在該選區提名立委參選人，在野分裂，地方普遍認為，蔡幾可不費吹灰之力連任，新系拿下立院院長寶座將水到渠成。

蔡其昌是台中清水人，54歲，國立中興大學EMBA，是現任立院副院長，經常代替院長游錫堃主持議事，媒體曝光量原本就高，他還是中華職棒大聯盟現任會長，職棒球迷對他也不陌生，但當政治人物知名度高、動見觀瞻，面對的檢驗也多，萬一選情逆風，對選戰影響常利弊互見。

民進黨中市一選區立委參選蔡其昌是現任立院副院長，也是民進黨新潮流的中部要角，他常協助院長游錫堃處理議事，也讓他的媒體曝光率很高。（圖／周志龍攝）

▲民進黨中市一選區立委參選蔡其昌是現任立院副院長，也是民進黨新潮流的中部要角，他常協助院長游錫堃處理議事，也讓他的媒體曝光率很高。（圖／CTWANT提供）

例如，去年縣市長大選，蔡其昌一開始的看好度曾與盧秀燕難分軒輊，但當新竹棒球場爆發職棒球員受傷事件，後來更進一步扯出球場多項爭議，進而連結時任新竹市長林智堅論文抄襲風暴，民進黨全黨越力挺林智堅，輿論反彈越激烈，林最後黯然退選，成為壓垮綠營縣市長選情的稻草。

中職球員工會曾在新竹棒球場啟用的前兩天，向聯盟與球團提出「竹市棒球場工會會員使用回饋心得」報告，針對球場興革提建議，但球場兩天後仍啟用，導致球員受傷，球迷心痛之餘，痛批聯盟刻意忽視該報告，矛頭指向會長蔡其昌應負責，蔡雖強調會建立完整的球場審核標準與制度，並放入聯盟規章內，避免憾事重演，卻對其選戰聲勢已有負面影響。

此外，去年縣市長選戰過程中，綠營曾傳出一支宣傳片、內容是台中市民批評盧秀燕市政不及格，但國民黨後來指控，影片中3位批評的路人，根本是綠營議員助理和綠營里長參選人，反擊綠營自導自演、帶風向，蔡其昌雖撇清沒委託拍宣傳片，斥抹黑，但身為綠營市長候選人難撇清。此次，蔡在市長敗選後捲土重來再戰立委、有輸不得壓力，地方認為藍白就算完成整合，因蔡其起步早，在野都只能企求險中求勝，若在野分裂，那幾乎是保送蔡上壘了。

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