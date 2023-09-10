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車禍後解鎖「神秘感應力」　她「洩漏天機」幫人避禍卻下場超慘

▲▼紅包,算命,過年。（圖／CFP）

▲女子在車禍後解鎖「神秘感應力」，卻因為洩漏天機，變得精神恍惚。（圖／CFP）

文／簡少年
摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書

引言：你是否曾經覺得自己擁有某種無法解釋的直覺或感應能力？科技圈國師簡少年在新書《簡少年現代生活改運書》中，探討了「感應」這個玄妙的概念。簡少年認為，即使是他這樣長期研究玄學的人，也只能透過看面相和命盤來了解一個人的身心靈狀態。不過，他的工作夥伴之之，在一次潛水旅行中遇到了一位名為「逸」的朋友，卻有非常不尋常的能力，可以感應到其他維度的人事物，甚至連動物的意念都能接收。但這項能力並非與生俱來，而是在一場嚴重的車禍後意外開啟的。由於這個神秘的「感應」能力，逸開始被身邊的朋友們戲稱為「靈婆」。

●潛水教練海底昏迷，其實是海底靈體的一場「不成熟」玩笑

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逸在小琉球的期間認識了一位自由潛水教練。教練提到，在訓練時突然發生了BO（Black Out，即黑視昏迷），當下都感到相當困惑，甚至想把這作為一個案例素材。幾天後，大家聚餐聊天時，教練得知逸具有「靈婆能力」，半認真地問她，是否因為他身旁有什麼不尋常的存在，導致了他的BO？

逸毫不猶豫地回應：「對啊。」逸解釋，教練當時下潛到一個相當深的區域，這不是一般人能輕易到達的深度。加上該區曾發生沉船事件，自然具有陰性能量。那裡的靈體比較淘氣，因與教練有緣，原本只是想開個玩笑，卻意外導致他發生BO。因此，那些靈體後來感到相當愧疚，決定一直跟隨在教練身旁，期望在他下水時成為他的守護者。

●轉達過世阿嬤的訊息竟讓阿公躲過一劫

正所謂「天機不可洩漏」，這句話自有其道理。我雖然會關心身邊朋友的狀況，遇到他們陷入困境時會提點一二，但畢竟我擅長的是算命和看相，而不是感應能力。逸則不然，她在朋友眼中就是一位「靈婆」。例如，當好友的阿嬤過世時，他們會希望逸能夠轉達雙方的訊息。其他朋友若家中有長輩過世，也會自然而然地找到逸。

阿嬤曾告訴逸，她的另一半不久後也會過世，逸聽後隨即提醒朋友要特別留意阿公的健康，尤其在天冷時。僅僅透過這幾句簡單的話，朋友家人決定將阿公接回家住，結果阿公便躲過了一劫。逸因此改變了阿公的命運，但這也使她的精神狀態變得恍惚，最後不得不尋求神明的指引。

●有些事，還是閉嘴為妙

之後她就知道，除了過往事實之外的事，都屬於不該講的範圍，如果不小心說出口，那就會反饋到她的身上，換她倒霉，換她衰。除了報天機外，還有她認為「旁邊跟著誰」也不需要主動告知對方。因為我認識她時，就知道她是能看得到不同維度的朋友，自然會問「我的附近有沒有東西啊、誰誰誰旁邊有沒有什麼啊」，不過通常沒有主動問的，她就不太會告訴對方；一來是沒必要，二來不想被當成怪人。

●護理師的背後藏13個靈魂，不是厄運是滿滿的感激和祝福

有位護理師，本來是來找逸算塔羅牌，順口一問才發現自己後面跟了13個靈魂。因為很少看過這麼多，在講之前也有點擔心對方會害怕；不過了解原因知道，是因為這位護理師個性很好，不跟人針鋒相對，也常常默默承受自己損失利益，所以跟在旁邊的都是被她照顧過的往生者，想要為她加油、替她打氣，都是很暖心的原因，也比較類似守護神的感覺。

●與神明打交道，卻學會了修行的重要

逸如今已經能較好地掌控這些能力。她與不同維度的朋友相處時，基本上都是持善意態度，並不會過度踰矩。因此，她大多數時候都收到正面、守護性的回應。她也曾向神明詢問，為何自己會被選中擁有這樣的能力，甚至問能否放棄它。

神明的回應是，這是她人生中必經的階段。若要關閉這能力固然可以，但這樣她的命運將變得更加坎坷。因此，要和這項特殊能力和平共處，最好的方法就是不斷透過靜心修行來強化自己，這樣她才能自如地開啟或關閉這種與不同維度之間的溝通管道。

●天機不是生財之道，超能力也有它的規則和代價

有人或許會覺得，擁有這項能力很神奇，可以去賭博或買彩券，一定能發財。然而，連「天機」都不可洩漏，何況是利用這項能力去謀取私利。更何況，要用這種能力來獲利，你得想清楚能承受多大的代價。最關鍵的是，逸並不打算將這項能力變成職業，或用它來輔助相關工作。因為這當中夾雜了太多負面情緒，有時實在難以控制。

●創業家的堅強與脆弱，算命不只算未來也會感受情感

事實上，窺探一個人的過去和未來，常常會引發正負兩極的強烈情感，這些感受都是真實且強烈的。我替一些創業家朋友算命時，也會有相似的經歷和感受。眾所周知，創業家都特別在乎面子。即使生活拮据，他們也不願意低頭，總是會說：「還行啊，不錯啊。」看到他們硬撐說沒事，他們內心的不安和難過也會感染到我。有些情感豐富的客人，即使沒有真正流淚，我也會感同身受他們的痛苦，使我陷入一片愁雲。

▲▼《簡少年現代生活改運書》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造

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