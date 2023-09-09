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快訊／強烈雷雨帶殺到！專家示警1地區「將有大雨、伴隨強陣風」

▲氣象粉專提醒，台南將有大雨、伴隨強陣風。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲氣象粉專提醒，台南將有大雨、伴隨強陣風。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象局9日晚間7點40分針對10縣市發布大雨特報，因低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台灣中南部地區及澎湖有局部大雨發生的機率。對此，氣象粉專提醒，隨著強烈雷雨帶抵達，即將掃入，台南將有大雨、伴隨強陣風，尤其沿海地區感受會比較明顯，請民眾務必注意天氣變化。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」9日晚間指出，從雷達回波可以清楚觀察到，澎湖南方有一個逆時針螺旋雨帶，這就是低壓９１Ｗ的中心，原本在澎湖的西南方，目前默默的走到澎湖附近了，同時也帶動雨帶發展，尤其目前台南近海有一道強烈雨帶活動，要密切注意是否靠近陸地，因為移動很慢，碰到陸地的話強降雨會下一段時間。

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快訊／10縣市大雨特報！低壓帶影響及對流雲系發展旺盛雨勢強襲　最新警戒區域曝

▲中央氣象局9日晚間發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

氣象局表示，明天(10日)仍受低壓帶影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨，新竹以南地區整天不定時有局部陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，留意南部地區及午後中部地區、其他山區有局部大雨的機會，下雨同時可能伴隨著雷擊及強陣風，外出活動應特別留意並攜帶雨具備用。

氣溫方面，清晨氣溫略降到22至24度，白天由於雲量偏多，各地高溫跟今天類似，大多落在29到32度。

到了下周一至下周六(11日至16日)水氣減少，天氣趨於穩定，降雨範圍縮小且雨勢趨緩，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面也略微回升，各地普遍落在31到33度之間。

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