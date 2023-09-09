善心夫妻謝子敬、吳雪珠捐復康巴士　屏東1年服務13萬人次

▲退休人士謝子敬、吳雪珠夫婦捐贈屏東縣政府復康巴士 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府獲退休社會人士謝子敬、吳雪珠夫婦捐贈1輛價值約117萬元復康巴士，8日在縣府廣場舉辦捐贈儀式；社會處長劉美淑表示，感謝謝子敬、吳雪珠賢伉儷的捐贈，縣內目前有102輛復康巴士及2輛旅遊專用復康巴士，每年服務有13萬人次。

這次復康巴士捐贈規劃是由謝子敬、吳雪珠賢伉儷提出，冀望透過復康巴士車輛的捐贈，能協助屏東縣政府提供更完善的身心障礙交通服務，讓身心障礙者在就醫、復健和社會活動參與中，因為有復康巴士的載送得以更加方便，享有更健康自主、有尊嚴的生活。

劉美淑特頒發感謝狀及回贈身障者書寫的字帖，並表示，屏東是除6都外，復康巴士唯一破百輛的縣市。每年約接送13萬人次身心障礙者往來就醫、上學、上班、洽公及旅遊，一年復康巴士服務里程數可繞整個台灣2743圈。也有全台唯二的旅遊專用復康巴士及一台旅遊專用無障礙遊覽車，載著身心障礙朋友四處旅行。

社會處表示，每輛復康巴士平均使用年限10年，使用頻率比一般車輛高。為確保身心障礙者搭車安全，期待這次的拋磚引玉，盼讓更多善心人士加入捐贈行列。

目前全縣提供104輛復康巴士開放身心障礙朋友電話預約，讓領有身心障礙證明者獲得到宅接送之點對點交通服務，有需求的身心障礙朋友可分別洽詢屏北區預約專線08-7386626、08-7372363；屏中區預約專線08-7887433、08-7890608；屏南區預約專線08-8892293轉403；琉球鄉請撥08-8612501轉118，如有疑問者請洽社會處08-7320415轉5341蔡社工。