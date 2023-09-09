天坑吞特斯拉！竹縣工務處長「排水孔藏千萬」　4人收押

▲竹北天坑吞噬特斯拉。（圖／車主提供）

記者葉國吏／綜合報導

竹北豐采建案旁天坑案，新竹縣政府工務處遭爆涉嫌受賄，新竹地檢署8日在新竹縣政府工務處、處長江良淵的住宅搜出高達百萬元的可疑現金，認為江良淵、黃姓公務員劉姓、盧姓廠商嚴重違反貪汙治罪條例，向新竹地方法院聲押。經法院漏夜開庭，迄今（9日）凌晨約2點半，4人均裁定羈押禁見獲准。

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地旁道路，今年4月27日發生坍塌導致民眾的特斯拉掉入坑中因而報廢，新竹縣政府要求建商豐邑公司委託專業單位進行事故原因鑑定，豐邑公司昨（25日）已提交台中市土木技師公會報告，結論指出原因為道路原路基回填不實、長期土壤流失，以及工地地下室開挖長期抽地下水導致。

▲新竹縣府工務處長江良淵。（圖／資料照）

新竹地檢署針對豐邑機構相關人員進行約談、調查，今年7月27日針對廠商發動首波調查，爾後調查過程發現工務處長江良淵可能涉及不法，並在江良淵住處找到詳述金額和地點的可疑筆記，按照筆記於新竹、台中等居住處搜出多筆現金，包括陽台排水孔、書桌抽屜、衣櫃等多處，總合金額達上看上千萬元。

檢方傳喚認江姓、黃姓公務員，劉姓、盧姓廠商後，認定違反貪污治罪條例等聲押，經法院漏夜開庭，迄今（9日）凌晨裁定4人均羈押禁見獲准。