1縣市大雨！「季風低壓環流」延長影響　連4天炸劇烈雷雨

▲今天起至下週二台灣各地午後易有劇烈大雷雨發生。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

「季風低壓環流」籠罩中南部，不過因為南移幅度減小，今天起至下週二台灣各地持續受到影響，午後易有劇烈大雷雨發生。下週三至週五(13至15日)「季風低壓」的水氣減少，北台灣平地天氣趨穩，山區午後仍有局部陣雨的機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，「季風低壓環流」調整得影響台灣的時間延長，且向南移的幅度減小。今(9日)起至下週二(12日)持續受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨發展，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，平地應注意「急雨積水」，山區已有連日大量降雨，亦應注意「坍方、落石、土石流」的發生。

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▲苗栗縣大雨特報。

另外，低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(9)日苗栗地區有局部大雨發生的機率，請注意。

下週三至週五(13至15日)「季風低壓」的水氣減少，中南部午後有局部陣雨或雷雨；北台灣平地天氣趨穩，山區午後仍有局部陣雨的機率。

出版：05：51

更新：06：30

▼左圖：「季風低壓環流」的雲系，籠罩中南部。右圖：南部有昨日午後對流殘餘的回波。（圖／三立準氣象.老大洩天機）