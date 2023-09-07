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高雄恐怖天坑「能吞一輛車」！連電桿也傾斜　原因找到了

▲▼高雄馬路下陷驚見天坑　「面積接近一輛車」電桿也傾斜。（圖／翻攝自臉書／黃飛鳳 高雄市議員）

▲仁武區馬路傳出路面下陷，面積接近一輛車。（圖／翻攝自臉書／黃飛鳳 高雄市議員，下同）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市仁武區6日晚間驚傳馬路出現「天坑」，有民眾發現永新五街及永仁街路口地面塌陷，立即打電話報案。高市府水利局獲報後，立刻調派機具開挖，追查下陷原因，研判地下水由汙水人孔跌落管接縫處湧出，導致路面掏空下陷，水利局現場立即灌漿填補搶修，確保附近住戶安全。台電人員也設法固定一旁電線桿，避免因倒塌導致停電。

天坑地點位在永新五街及永仁街，在電線桿周圍，且下方還有滲水情形。台電鳳山營業處第一時間派員趕往，先用吊桿支撐，隨後灌漿固定電線桿，並止住滲水處。

由於下陷面積目測接近「一輛車」的大小，警方到場後，為了用路人安全，率先將該路段封閉。高雄市議員黃飛鳳、邱俊憲也先後到場關心，並通報相關單位協處，呼籲居民行經該路段注意安全。

▲▼高雄馬路下陷驚見天坑　「面積接近一輛車」電桿也傾斜。（圖／翻攝自臉書／黃飛鳳 高雄市議員）

水利局表示，6日下午6時位於高雄市仁武區永仁街與永新五街口路面坍陷，經水利局會同相關管線單位立即到場確認，因路面下陷處鄰近汙水管線，由水利局緊急調派人員及機具至現場處置，並確認下陷原因。

▲▼仁武區永仁街與永新五街口不明水源湧入污水人孔管線接縫處致路面塌陷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼仁武區永仁街與永新五街口地下水湧入汙水人孔管線接縫處，導致路面塌陷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼仁武區永仁街與永新五街口不明水源湧入污水人孔管線接縫處致路面塌陷。（圖／記者賴文萱翻攝）

經水利局開挖後查看，研判地下水由汙水人孔跌落管接縫處湧出，導致路面掏空下陷，水利局現場立即灌漿填補搶修，確保附近住戶安全，於昨晚二點半完成人孔內部接縫處止水作業及人孔外部周圍進行地質改良。

目前，該路段正進行路面澆置及修復，後續水利局將就該路段鄰近污水管線及設施全面檢視，以避免未來類似情事發生。

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