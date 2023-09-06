首次高中英聽測驗明起報名！　10／ 21考試「全面開放冷氣」

▲首次高中英聽測驗10月21日舉行，明天起開放報名。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年高中英語聽力測驗首次考試將在10月21日舉行，明（7日）起到下周四（14日）受理報名。主辦單位、大考中心指出，英聽測驗考試時間為50分鐘，第一次考試全面開放試場冷氣服務，高三在學生一律由學校集體報名，逾期不予受理，請考生注意。

113學年度高中英聽測驗共有兩次，分別在10月21日、12月16日舉行。大考中心表示，首次英聽從明天起開始報名，下周四截止，高三在學生一律由學校集體報名，其他具備報名資格者，則可向補習班報名或自行個別網路報名。若未在規定期限內辦理報名、繳交照片及繳費，將被視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，且不得參加考試。

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今年首次英聽全面提供冷氣服務，大考中心表示，考試時間為50分鐘，預備時間10分鐘，考題包含圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解等5大題型，都是選擇題。

大考中心提醒考生，英聽測驗作答使用A4答題卷，答題卷印有考生應試號碼與姓名，考試開始鈴響前不得翻閱試題本與答題卷；考試開始鈴聲響畢後，記得依播音指示於答題卷的「確認後考生簽名」欄，以正楷簽全名與作答，簽名可用2B軟心鉛筆或黑色墨水筆。

大考中心表示，英聽測驗成績可用於「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」等三項招生管道檢定項目，也可作為申請入學管道第二階段審查資料。高中英語聽力測驗成績使用有效期限三年，請考生特別注意相關招生簡章規定。