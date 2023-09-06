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YouTube「紓壓神片」流量破億！他傻眼揭真相　一票人認：超愛看

▲YouTube加入制裁俄羅斯，不准特定頻道藉廣告獲利。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在瀏覽YouTube時，意外發現一堆除鏽影片超夯，有的觀看次數更破億，讓他十分不解，直言這類影片都是假的。然而，許多鄉民卻坦言超愛看，「療癒吧！類似擠粉刺」、「還有修馬蹄的阿，也很殺時間」。

網友在PTT發文提到，YouTube上這種除鏽的影片，早就被踢爆是假的，透過染料或人工方式製造生鏽效果，想也知道哪裡撿這麼多生鏽的東西；不過，細看它們的觀看次數，竟累積超過百萬、千萬，甚至還有2年前的一支12分鐘片，更突破上億次。

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這情況讓他滿腹問號，驚呼「這種廢片都是誰在看啊？有沒有八卦？」對此，鄉民們紛紛回應，「爛東西翻新很爽啊」、「顯然是你啊」、「一堆救動物的也都是假的」、「你啊，我完全沒看過」、「純粹是這種小型的出片速度太高，演算法一直洗出來，不然正常翻新通常都1、2個月一片」、「以前看過幾次，很好看」、「很療癒啊，管他是真是假」、「點閱率超高的阿」。

▲一堆除鏽影片觀看次數都超高。（圖／翻攝自PTT）

▲一堆除鏽影片觀看次數都超高。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有不少人推薦其他主題，表示「最近喜歡看沖耳朵跟整網線，膿包的少看了」、「這種都假的，要看就看泡麵修復系列」、「泡麵修復也超幹XD」、「我都看洗地毯影片，超紓壓」、「比較喜歡看打鐵的，或是看一些神人做塑膠模型，真的很紓壓」、「修馬蹄跟洗地毯超好看」。

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